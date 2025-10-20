Secciones
Corte de luz en Santiago: empresa explicó falla y detalló que hubo 850 mil clientes afectados

La Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. dijo que en 14 minutos logró revertir el corte de luz en más de 60% de los clientes afectados.

La Sociedad Transmisora Metropolitana S.A. (STM) atribuyó a “una falla puntual” el corte de luz que se registró la tarde de este lunes en la Región Metropolitana y que, según estimó, afectó a alrededor de 850 mil clientes.

De acuerdo con lo expresado por la empresa responsable del servicio, a través de un comunicado, “a las 15:42 horas se registró una falla puntual en una de nuestras líneas de transmisión Alto Jahuel-Florida, lo que provocó una interrupción temporal del suministro eléctrico“.

A continuación, la firma perteneciente al Grupo Saesa indicó que “gracias a maniobras operativas desde nuestro centro de control, en 14 minutos logramos recuperar el suministro a más del 60% de los clientes afectados“.

Corroboró además que varias de sus brigadas fueron desplegadas para “normalizar completamente el servicio”.

“Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar y reiteramos nuestro compromiso de restablecer el suministro eléctrico a la brevedad”, concluyó el comunicado de STM.

Los problemas que generó el corte de luz en varias comunas

Al referirse a lo ocurrido durante esta jornada, la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) indicó que a las 16:55 horas las comunas más afectadas por el corte de la luz eran Puente Alto y La Pintana.

Detalló que el problema se registró también en San Bernardo, San José de Maipo, Ñuñoa, La Granja, La Florida, San Ramón, Huechuraba, Santiago, La Reina y El Bosque.

El corte de la luz generó problemas en el tránsito, con semáforos apagados y retrasos en los servicios de las líneas 4, 4A y 5 del Metro de Santiago.

