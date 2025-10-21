Decretan prisión preventiva para responsables del choque en que murió un escolar en Recoleta

La formalización de los sujetos involucrados en el choque en que murió el escolar en Recoleta se llevó a cabo en el Centro de Justicia.

Con prisión preventiva quedaron los sujetos detenidos por el choque contra un transporte escolar en que murió un estudiante de 12 años en Recoleta.

La formalización de Claudio Gaete Quiroz (31 años) e Iván Gómez (28) se llevó a cabo en el Centro de Justicia.

Los sujetos fueron formalizados por un delito de homicidio simple, siete homicidios frustrados, robo con violencia y apropiación indebida del vehículo en que se trasladaban al momento del accidente.

Durante esta jornada se dio a conocer además que el antisocial que conducía el vehículo que causó el impacto fue sometido a exámenes y arrojó positivo por cocaína.

Además, se informó que entre ambos individuos suman cerca de 20 detenciones por diferentes ilícitos. En el caso de Gaete, tiene antecedentes penales por receptación (2022) y cuasidelito de lesiones (2021), mientras que Gómez registra antecedentes por robo con violencia (2015 y 2022), robo por sorpresa (2022) y porte de arma cortante (2022).

Autores de mortal choque en Recoleta imputados por homicidio

Además del niño fallecido, el choque provocado por los antisociales que escapaban tras cometer un delito en otro sector de Recoleta dejó siete heridos, quienes fueron trasladados a distintos recintos asistenciales, donde permanecen fuera de riesgo vital.

Previo a la formalización, el fiscal Fernando García, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, adelantó que “la idea del Ministerio Público, de la Fiscalía, es que no se les comunique cargos por cuasidelito de homicidio, sino que directamente por homicidio”.

Previo a la formalización de ambos sujetos este martes, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, había confirmado que el Gobierno presentaría una querella contra los responsables de la fatal colisión en Recoleta.

“En opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso el Gobierno, el Ministerio de Seguridad, ha tomado la decisión de querellarse en este caso en particular”, explicó el secretario de Estado.