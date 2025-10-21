Accidente en Recoleta: los detalles del encuentro del presidente Boric con familia de escolar fallecido

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció una querella por homicidio en contra de los implicados.

El presidente Gabriel Boric se reunió con la familia del escolar de 10 años fallecido en el fatal accidente de tránsito que involucró a un vehículo manejado por dos delincuentes, los cuales impactaron a un furgón escolar en Recoleta, dejando además siete personas heridas de diversa consideración.

Según precisó Presidencia, el jefe de Estado concretó el encuentro en el Servicio Médico Legal (SML), donde, junto de ayudar a agilizar la entrega de los restos del menor, puso a disposición de la familia todo el aparato gubernamental.

El presidente Boric estuvo secundado por el titular de Interior, Alvaro Elizalde, y el subsecretario Víctor Ramos, mientras el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció una querella por homicidio en contra de los implicados.

Se trata de Iván Gómez, de 28 años, y Claudio Gaete, de 31 años, los que tienen un nutrido prontuario delictivo con más de 20 detenciones.

“El Gobierno se va a querellar contra las personas que iban en el vehículo, el conductor y su acompañante, y la querella es por homicidio. Las dos personas habían cometido un delito de robo previamente y además tienen antecedentes policiales”, puntualizó Cordero.

En cuanto al adulto mayor que inició la persecución en Recoleta y que asegura ser “fanático de Carabineros”, también cuenta con antecedentes penales por usurpación de funciones.

“La persona que fue detenida por usurpación de funciones, es una persona que tiene 76 años, no es funcionario de Carabineros en retiro ni tampoco pertenece a ninguno de los círculos de amigos de la institución, también denominados alguaciles. Ha utilizado y ha usurpado función con anterioridad, hay antecedentes de eso desde el año 2010, y tiene también antecedentes por porte ilegal de armas. El Ministerio Público lo ha mantenido en situación, sin embargo, nosotros estamos recopilando antecedentes”, cerró Luis Cordero.