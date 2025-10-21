VIF, robos con violencia y drogas: el amplio prontuario de los detenidos por choque que causó muerte de niño en Recoleta

Los dos sujetos suman más de 20 detenciones. Además, el antisocial que conducía el vehículo dio positivo a cocaína.

El choque de un auto con un furgón escolar en Recoleta que dejó a un niño fallecido ha consternado al país, ya que dicha colisión fue provocada por delincuentes que huían tras robar un teléfono móvil en Avenida Perú.

En este contexto, continúan las diligencias del caso y ahora se dio a conocer que el antisocial que conducía el vehículo que causó el impacto se sometió a exámenes y arrojó positivo en cocaína.

EL prontuario policial de los detenidos por fatal choque a furgón en Recoleta

A raíz de esta fatal colisión que terminó con la vida de un escolar de 12 años, Carabineros detuvo a dos sujetos: Claudio Gaete Quiroz (31 años) e Iván Gómez (28), ambos con un amplio prontuario policial.

Entre ambos individuos suman cerca de 20 detenciones por diferentes ilícitos. En el caso de Gaete, tiene antecedentes penales por receptación (2022) y cuasidelito de lesiones (2021), mientras que Gómez registra antecedentes por robo con violencia (2015 y 2022), robo por sorpresa (2022), porte de arma cortante (2022).

Sumado a ello, ha sido detenido por microtráfico, Violencia intrafamiliar a mujer con lesiones leves (VIF), receptación, hurto, robo por sorpresa, apropiación indebida, robo en lugar no habitado, robo de accesorios de vehículos y por portar marihuana.

Tanto Gómez como Gaete registran detenciones por delitos contra la Ley del Tránsito y porte de arma blanca.

Con respecto al fatal choque contra un furgón escolar, el fiscal Fernando García, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, afirmó que “La idea es que enfrenten los cargos por el robo con violencia. Insisto, esto es preliminar (…) La idea del Ministerio Público, de la Fiscalía, es que no se les comunique cargos por cuasidelito de homicidio, sino que directamente por homicidio“.

Ministro Cordero anunció querella en contra de los delincuentes que provocaron la muerte de un niño tras chocar con furgón escolar

Por otro lado, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno presentará una querella contra los responsables de la fatal colisión en Recoleta.

“En opinión del Gobierno es más bien un homicidio más que un cuasidelito y por eso el Gobierno, el Ministerio de Seguridad ha tomado la decisión de querellarse en este caso en particular”, expuso en diálogo con Radio Agricultura.

En esa línea, el secretario de Estado explicó que “el ministerio tiene facultades para querellarse, entre otros, en los casos de homicidio y eso es lo que nosotros vamos a hacer luego de haber estudiado los antecedentes”.