Por orden de Contraloría: UFRO deberá devolver más de $4.300 millones por irregularidades en su uso

La UFRO indicó que tras recibir el documento por parte de la Contraloría, “ha estado generando las acciones necesarias para regularizar la situación”.

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó a la Universidad de La Frontera (UFRO) que reintegre un monto superior a los 4.300 millones de pesos al fisco, tras apuntar que cometió irregularidades en el uso de esos recursos.

De acuerdo con lo indicado por el órgano contralor, adoptó la medida tras auditar los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, donde se percató de una serie de inconsistencias presupuestarias por parte de la casa de estudios superiores.

Según detalló, durante dicho lapso la UFRO percibió recursos del Estado que sumaron más de 27.417 millones de pesos. Sin embargo, hasta el 31 de diciembre de 2024 solamente había rendido $21.776 millones a la Subsecretaría de Educación Superior. De esta forma, a esa fecha quedaban por ejecutar más de 5.641 millones de pesos.

A continuación, planteó que tras revisar las cuentas corrientes habilitadas para el control financiero de los fondos, el ente contralor estableció que presentaban un saldo de $1.302 millones.

El monto que la Contraloría ordenó a la UFRO devolver al fisco

Tras divulgar estos antecedentes, y sobre la base de los datos disponibles, la Contraloría ordenó a la UFRO que devuelva al fisco la diferencia de más de $4.339 millones entre el saldo disponible y el que debería existir en las cuentas corrientes.

En concreto, decretó que la Universidad de La Frontera debe acreditar la reintegración de dicho monto a Rentas Generales de la Nación en un plazo de 30 días.

Además, la CGR ordenó reintegrar otro monto por casi $53 millones, vinculados a fondos pendientes de ejecutar respecto de dos proyectos que debían ejecutarse hasta el 4 de febrero de 2024 y el 17 de febrero de 2025, respectivamente, pero que la universidad no utilizó.

La CGR envió los respectivos antecedentes al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Superintendencia de Educación.

Lo que dijo la UFRO sobre el tema

Tras confirmar la recepción del documento por parte de la Contraloría, la Universidad de la Frontera planteó que “valoramos esta instancia de control externo como una oportunidad para fortalecer nuestros mecanismos de gestión y transparencia en coherencia con nuestro Plan de Ajuste Financiero, que han sido parte de las conversaciones y trabajo de seguimiento conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior”.

“Es importante señalar que, con independencia de cuál sea la vía de solución, la continuidad de funciones esenciales y el cumplimiento de compromisos institucionales y laborales están fuera de todo riesgo“, añadió.

Finalmente, planteó que “la universidad ha estado generando las acciones necesarias para regularizar la situación aludida y continuará informando con transparencia los avances en esta materia como parte del compromiso de rendición de cuentas ante la sociedad”.