Quién es José del Real, el civil que dijo ser “alguacil” de Carabineros y persiguió a delincuentes que provocaron muerte de niño en Recoleta

El adulto mayor había sido detenido por presuntamente cometer el delito de usurpación de funciones de Carabineros, ya que portaba baliza, esposas, entre otros elementos. A pesar de ello, el hombre quedó en libertad.

José Luis del Real, adulto mayor que en Recoleta protagonizó una persecución con los delincuentes que terminaron chocando a un furgón escolar, provocando la muerte de un niño, finalmente quedó en libertad tras ser detenido durante la tarde de este lunes.

Ante la sospecha de haber cometido el delito de usurpación de funciones de Carabineros, el sujeto podría volver a ser interrogado en los próximos días. De hecho, en un principio se informó que el individuo sería un civil que ostentaba la figura de alguacil de Carabineros, sin embargo, la propia institución lo desmintió.

La persecución que terminó con la muerte de un niño de 12 años en Recoleta

José Luis del Real, quien portaba piochas y una corbata de Carabineros, persiguió a dos delincuentes en un vehículo luego de presenciar un asalto a una mujer en Avenida Perú.

Ante esto, los ladrones huyeron conduciendo el auto de maneta temeraria hasta que terminaron impactando a un furgón escolar en la intersección de Santos Dumont con Humorista Carlos Helo. Dicho choque provocó la muerte de un niño de 12 años, luego de que el vehículo que transportaba a los escolares se volcara. En este marco, otras siete personas también resultaron con lesiones.

Al momento de la persecución, el adulto mayor traía consigo un bastón retráctil y esposas. Sumado a ello, teniente coronel Gabriel Villanueva aseguró que Del Real “mantenía piochas de Carabineros, incluso portaba una corbata de Carabineros“. No obstante, destacó su participación, señalando que gracias a él pudieron capturar a los antisociales.

Quién es José Luis del Real, el adulto mayor que persiguió a los delincuentes que chocaron contra un furgón escolar

Antes de que fuera detenido, Del Real relató en conversación con Chilevisión que fue testigo de que los sujetos cometían un delito en Av Perú: “Estos individuos arrancan, por todos los alrededores, sin respetar signo pare, nada. En un momento dado, se suben a la vereda. Mi auto es particular e igual lo arriesgué, porque como está la situación hoy, todos tenemos que poner un granito de nuestra parte. Estos delincuentes no pueden andar en la calle, porque ese furgón escolar pudo haber traído a tu hija“.

Bajo este contexto, fue detenido por el porte de la baliza, ya que es una infracción al Código de Justicia Militar, pero finalmente quedó en libertad en las últimas horas.

De hecho, el hombre de 75 años en sus redes sociales die pertenecer al grupo “Lealtad y Honor por Carabineros de Chile”, aunque desde la institución aseguraron que nunca ha pertenecido a la policía.

Antes de este episodio, en mayo de 2010 ya había sido detenido, en aquella ocasión fue por circular en un auto con balizas y sin placas patentes. Además, entre sus pertenencias, la policía uniformada encontró tarjetas de presentación donde se identificaba como escolta del Congreso Nacional y también halló una 7,65 milímetros, nueve balas, un bastón y distintivos de la Cámara de Diputados.