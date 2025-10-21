VIDEO – El momento exacto del fatal choque entre delincuentes y un furgón escolar en Recoleta

Las imágenes dan cuenta de que los antisociales no respetaron un ceda el paso, impactando con el vehículo escolar.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se registró el choque entre un vehículo conducido por delincuentes y un furgón escolar en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana.

El hecho se registró pasadas las 16:00 horas, cuando los antisociales arrancaban de un hombre luego de que fueran sorprendidos robando en el sector. Fue en eso cuando no respetaron un ceda el paso en la intersección de Humorista Carlos Helo con Santos Dumontt.

Esto provocó el impacto entre el auto que conducían y el furgón escolar que ya trasladaba a esa hora a varios menores de edad. A raíz del hecho, uno de ellos incluso perdió la vida. Tenía solo 12 años y era alumno de la Escuela Rafael Sanhueza Lizardi.

El fiscal Fernando García, de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía Regional Centro Norte, se refirió a las imágenes que dan cuenta del choque entre los delincuentes y el furgón escolar en Recoleta.

“Al momento de enfrentar la intersección, aparentemente por los registros gráficos, videos que ha podido personal de Carabineros levantar en la intersección, a exceso de velocidad sin respetar la señal ceda el paso que existía en el lugar, impactando un vehículo“, señaló el persecutor.