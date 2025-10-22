Diputada Musante denuncia nuevas amenazas de muerte: “Espero que en este caso sí haya justicia”

Esta es la segunda oportunidad en que la parlamentaria denuncia un incidente de este tipo ante la Fiscalía.

La diputada Camila Musante (IND-PPD) denunció ante Fiscalía una nueva amenaza de muerte en su contra.

La situación se suma al reciente caso donde la parlamentaria también fue amenazada por un sujeto que fue identificado, que reconoció los hechos pero que finalmente no fue formalizado tras no ser notificado, pese a entregar un domicilio. Por lo mismo, afirmó que “espero que en este caso sí haya justicia”.

Al respecto, la parlamentaria relató que “el día 10 de octubre de este año recibo una segunda amenaza de muerte en mi contra a través de la red social Instagram”.

“En una intervención en Sala, haciendo alusión al caso de Julia Chuñil, mencioné que ella no puede alzar la voz porque fue quemada y asesinada. Ante eso, me escribieron lo mismo te va a ocurrir a ti, hija de puta”, detalló.

Producto de esta situación, la diputada Camila Musante señaló que “presenté un pantallazo que acompañé en la denuncia ante la Fiscalía. Y espero que esta vez sí se tomen medidas, porque en el caso de la primera persona que me amenaza de muerte fue identificada, le tomaron declaración, y aún así no lo formalizaron”.

“No puede ser que la impunidad, cuando hay amenazas de muerte contras las autoridades, quede en la más absoluta regla. No solo contra las autoridades, sino contra cualquier persona que hoy tema que lo vayan a atacar y porque su vida esté en riesgo. Y espero que en este caso sí haya justicia”, concluyó la legisladora.