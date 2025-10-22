Cuál es el Top 10 de los partidos políticos que reciben más dinero por las campañas

Entre los partidos políticos que reciben más dinero hay cuatro colectividades de la oposición y cinco oficialistas.

La Ley de Financiamiento de la Política y Gasto Electoral establece que al inicio del período de campaña, el Fisco debe entregar a cada uno de los partidos políticos debidamente inscritos un anticipo de dinero para que financie sus candidaturas. De acuerdo con lo decretado, aquello se hace a través del Servel y la Tesorería General de la República.

El respectivo monto que se entrega a cada colectividad se calcula sobre la base del número de votos que sacaron sus candidatos en la última “elección equivalente”.

En el caso de los candidatos a la Cámara de Diputados, se emplea como base la votación obtenida en los comicios de 2021, en tanto que para el Senado son los de 2017, la última vez en que se reemplazaron los escaños de las regiones impares. Por cada voto, el Fisco paga un adelanto de 767 pesos.

De acuerdo con lo dispuesto por la legislación, luego de la elección los montos se rinden y se descuentan del reembolso final que se entrega al Fisco. Este 2025 el monto del reembolso será más elevado debido al voto obligatorio.

El Top 10 de los partidos políticos que reciben más dinero

El primer lugar de los partidos políticos que reciben más dinero por las campañas lo lidera Renovación Nacional (RN), con un monto de $789.445.262. De este total, $524.326.572 correspondieron a la elección de diputados y los $265.118.690 restantes a la de senadores.

En segundo lugar está la Unión Demócrata Independiente (UDI), con $666.390.969 de anticipo total, de los cuales $510.140.788 son por diputados y los otros $156.250.181 por senadores.

La tercera ubicación la ocupa el Partido Republicano, con $529.698.358. De ese total, $516.270.429 son por los votos de la elección de diputados y $13.427.929 por la de los senadores.

En el cuarto lugar aparece el Frente Amplio, con un monto total de $439.987.377 de financiamiento inicial, de los cuales $410.652.173 fueron por diputados y los restantes $29.335.204 por los senadores.

Por su parte, el quinto puesto lo ocupa el Partido de la Gente (PDG), con un adelanto fiscal de $423.491.172, correspondientes a $409.758.411 por los diputados y $13.732.761 por los senadores.

La sexta posición es para el Partido Socialista (PS) percibió $340.487.246, de los cuales $96.631.493 corresponden a las candidaturas al Senado y $243.855.753 para la Cámara.

El séptimo lugar lo ocupa la Democracia Cristiana (DC), que recibió $332.651.471, los que desglosan en $135.991.575 para senadores y $196.659.896 para diputados.

El octavo puesto es para el Partido Comunista (PC), al que el Servel le entregó $321.714.404, con un monto de $308.066.873 para diputados y $13.647.531 para la elección de los senadores.

La novena ubicación es del Partido por la Democracia (PPD), que recibió $321.156.955, dividido en $146.542.421 para los senadores y $174.614.534 para los diputados.

La décima posición es para Evópoli, con un total de $134.142.623, de los cuales $133.643.530 son para diputados y $499.093 para campaña de senadores.

Los otros partidos

A continuación siguen la Federación Regionalista Verde Social (Frevs), que recibió $103.618.807, y de ellos $94.932.270 para diputados y $8.686.537 para los senadores.

El Partido Radical, en tanto, tiene un financiamiento fiscal de $100.980.520, con $77.093.118 para diputados y $23.887.402 para senadores.

Con montos más bajos aparecen: