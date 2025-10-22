Escándalo por ausencia de examinadores Simce: la denuncia de alcaldes y cómo respondió el Ministerio de Educación

En los establecimientos afectados se reprogramará la prueba para los alumnos de octavo básico.

Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana denunciaron que examinadores del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) llegaron atrasados o simplemente no se presentaron para que alumnos de octavo básico rindieran la prueba.

Según constató Emol, en Huechuraba no llegaron mientras que en Providencia se ausentaron en cuatro establecimientos. Por otro lado, en varios colegios de Santiago decidieron no realizar el examen.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, manifestó que “lo que ocurrió hoy es una vergüenza. No puede ser que por negligencia del Mineduc los examinadores no hayan llegado a tomar el Simce en nuestros colegios municipales”.

“Una vez más vemos improvisación y falta de respeto hacia los estudiantes, los profesores y las comunidades educativas. Exigimos explicaciones inmediatas al Ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este Gobierno, porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación”, agregó.

Desde el Ministerio de Educación emitieron un comunicado en el que señalaron que pese a las denuncias contra los examinadores, el Simce se ha llevado a cabo en el 97% de los cursos.

“No obstante, se presentaron algunos incumplimientos por parte del proveedor Infer, que afectó la aplicación en algunos establecimientos de algunas comunas de la Región Metropolitana. A lo anterior, se suma un corte de agua no programado en la Región de Tarapacá”, precisaron desde la cartera.

Ante esta situación, informaron que la Agencia de Calidad “determinó la suspensión de la aplicación para ambos días para los establecimientos de la Región Metropolitana en los que no llegaron los examinadores/as y en donde se generó el corte de agua en la zona norte”.

“Para los establecimientos afectados se anunció que se reprogramará la aplicación de la prueba en sesiones complementarias en fechas que se acuerden con las entidades sostenedoras respectivas, para resguardar que todos los y las estudiantes puedan rendir en óptimas condiciones, demostrando el logro de sus aprendizajes adquiridos a lo largo del año escolar resguardando la validez y comparabilidad de los datos”, detallaron.

Sobre lo ocurrido con estos examinadores del Simce, indicaron que se están haciendo los análisis jurídicos “para cursar las multas y sanciones respectivas de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, afectando el proceso de rendición de este año”.