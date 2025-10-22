Sin detenidos finalizaron incidentes en el INBA: lanzaron bombas molotov y agredieron a profesora

Además, los protagonistas de los incidentes vandalizaron el vehículo del rector del INBA, Gonzalo Saavedra.

Sin detenidos finalizaron este miércoles los incidentes protagonizados por alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de que encapuchados lanzaron bombas molotov, agredieron a una docente y vandalizaron el vehículo del rector del establecimiento, Gonzalo Saavedra.

Los disturbios se iniciaron alrededor de las 10.30 horas, en el primer recreo, cuando, según reveló el rector, en uno de los baños del establecimiento se reunieron cerca de 50 estudiantes.

Posteriormente, una decena de encapuchados que portaban dos bidones de bencina, acompañados por unos 100 escolares, salieron del establecimiento e iniciaron los desmanes.

Cuando se percató de lo que ocurría, la dirección del INBA informó de los incidentes a Carabineros y a la Dirección de Educación Municipal de Santiago. Paralelamente, los alumnos que estaban al interior del establecimiento fueron enviados a sus hogares.

Bombas molotov y agresión a docente en incidentes en el INBA

De acuerdo con lo indicado por el rector, en medio de los desmanes uno de los encapuchados lanzó una bomba molotov hacia el hall del colegio, donde se encontraba al propio Saavedra.

Por otra parte, durante los incidentes uno de los encapuchados agredió a una profesora del establecimiento, mientras que otros vandalizaron la camioneta del rector del INBA, a la que rompieron sus ventanas y focos, y además la rayaron.

La jornada de incidentes al interior y el exterior del recinto educacional dependiente de la Municipalidad de Santiago terminó sin detenidos.

Posteriormente, se constató que junto a los daños en el vehículo del rector, los manifestantes rompieron parte de las rejas del estacionamiento.