“Como en la Escuela de Ingeniería…”: Desbordes adelantó las medidas que se tomarán en el INBA

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que las medidas se acordaron con profesores y asistentes de educación del INBA.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, adelantó algunas de las medidas que implementará el municipio en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), luego de los episodios de violencia ocurridos en la víspera, como el lanzamiento de bombas molotov, la agresión a una profesora y la vandalización de la camioneta del rector del establecimiento, Gonzalo Saavedra.

El jefe comunal abordó el tema tras afirmar que se presentaron “varias querellas” por lo ocurrido el jueves, y detalló que “estamos trabajando con el Ministerio Público, al que le hemos pedido que se investigue quiénes están detrás”.

“Son grupos pequeños, pero hay infraestructura, logística (criminal) y recursos financieros que escapan con creces las capacidades de un joven de 15 años“, planteó.

Luego, manifestó que “esperamos tener resultados en esas investigaciones, que son bien complejas para poder desbaratar, de una vez por todas, a estos grupos que tienen capturados los establecimientos”.

Desbordes detalló las medidas que se tomarán en el INBA

Al abordar lo ocurrido en el INBA, el alcalde Mario Desbordes dijo que se reunió con los profesores y los asistentes de educación, y “acordamos a petición de ellos una serie de medidas que ojalá impidan que estos grupos muy minoritarios sigan actuando”.

“Entonces, estamos trabajando en el Instituto Nacional, en el Barros Borgoño y en el INBA una serie de medidas que hacen más seguro el establecimiento“, planteó a continuación.

En esa línea, mencionó la instalación de “cámaras en espacios comunes, nunca, nunca, nunca en un espacio privado”, y “algún tipo de control de acceso, como el que usa, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería, que es un control biométrico”.

“No estamos planteando nada que no sea compatible con lo que habitualmente se usa en establecimientos educacionales“, aseguró el jefe comunal.

“Se ha conversado con apoderados, profesores, asistentes de la educación y la dirección de los establecimientos y de ahí han surgido estas necesidades de implementar estas medidas que, por supuesto, es paralelo a ir arreglando baños, infraestructuras, que los profesores se capaciten a apoyar a nuestros docentes y paradocentes, etcétera, pero en el contexto de la violencia estamos implementando medidas“, concluyó.