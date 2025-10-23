Las acciones que tomará ME-O tras ser absuelto del Caso SQM: “Escándalo de Estado que tendrá consecuencias”

“No quiero que ningún chileno padezca lo que yo viví”, aseguró el candidato presidencial, quien también propuso una reforma al Ministerio Público.

Luego de que se diera a conocer el veredicto del Caso SQM, donde los ocho acusados quedaron absueltos, el candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami (ME-O) anunció que tomará acciones por el “calvario” que vivió en el proceso judicial que se extendió por 11 años.

El político independiente aseguró que el “escándalo de Estado tendrá consecuencias” y que buscará los mecanismos para que “ningún chileno padezca lo que yo viví”.

En conversación con Radio Cooperativa, ME-O sostuvo que “esto tendrá consecuencias, por el bien de los chilenos. Mi calvario no me lo devuelve nadie. La tortura, nadie. Buscaremos la fórmula y lo haré a partir de hoy, como candidato y también como sujeto de derecho en estado de inocencia ratificada en dos juicios penales orales, que ningún compatriota padezca lo que yo viví. No sé si un ser humano puede soportar lo que yo viví”.

Esto, luego de que el Ministerio Público lo investigara por delitos tributarios en el Caso SQM, por la presunta facilitación de facturas ideológicamente falsas de la sociedad de su ex asesor Cristián Warner a la minera no metálica.

Sin embargo, después de casi tres años de juicio, la justicia lo absolvió junto a los otros siete acusados, donde también se encontraba el ex ministro Pablo Longueira.

El descargo de ME-O tras ser absuelto del Caso SQM

ME-O abordó el veredicto del caso citando a la propia jueza, haciendo alusión a la “incongruencia”, “desorden procesal” y la violación al derecho a ser juzgado en un tiempo razonable. En este sentido, el aspirante a La Moneda aseveró que “no encontraron nada porque no había nada”.

Siguiendo en esa línea, arremetió contra los fiscales y los servicios del Estado por lo que considera una “persecución política”, ya que aseguró que el SII, el CDE y los 28 persecutores se dedicaron a “construir causas” en su contra.

“El objetivo era matar mi reputación y lograrlo. Ese fue el objetivo y lo lograron”, lamentó ME-O. A lo que agregó: “Me dijeron corrupto. Me encantaría, si fueran gente noble, (pero) creo que no lo son, no tienen nobleza. Con los mismos deditos con que me insultaron y escribieron artículos, ahora me gustaría leer (sus disculpas), 11 años después”.

En este escenario, Enríquez-Ominami realizó una propuesta para reformar al Ministerio Público, donde se incluye la “elegibilidad directa por sufragio universal de los fiscales regionales”, la creación de “un Consejo de la Magistratura para el nombramiento de jueces”, y la implementación de una estructura jerárquica que dote al organismo de un “jefe” o autoridad, puesto que según él, “es intolerable que la fiscalía no tenga jefe”.