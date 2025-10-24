Cataldo responde duramente a las críticas de Desbordes por violencia escolar y lo acusa de “endosar” responsabilidad en contexto electoral

El alcalde de Santiago lo había cuestionado por su “silencia absoluto” y que “nunca se hace cargo de nada” tras el escándalo en Simce y la violencia en liceos emblemáticos.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió al escándalo que se generó por la ausencia de examinadores del Simce y a los hechos de violencia en liceos emblemáticos, donde aprovechó de responder a los cuestionamientos del alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

El jefe comunal había criticado al secretario de Estado producto de estos problemas, lamentando el “silencio absoluto del ministro que nunca se hace cargo de nada, lo mismo que con la violencia escolar”.

“Me parece un hecho grave… ¿Quién es el responsable de esto al final del día? Bueno, en términos políticos el ministro, pero no espero nada del ministro, guarda silencio permanentemente de todas las cosas importantes”, arremetió.

Ministro Cataldo respondió las críticas al alcalde Desbordes por escándalo en Simce y violencia en liceos

Bajo este contexto, Cataldo en conversación con Radio Infinita, abordó las críticas que han surgido en relación a estas materias y aseveró que “son harto inoficiosas. No le sirve a nadie, menos a quienes nos interesa que esto se resuelva”.

Siguiendo en esa línea, el titular del Mineduc manifestó que “yo no pongo en duda que el alcalde Desbordes, que permanentemente vuelve a la crítica a mi persona, tiene el interés genuino de que se resuelva este problema, lo que pasa es que el esfuerzo que él hace por tratar de endosar políticamente, en contexto electoral, una cierta responsabilidad en mí como ministro, no va a ayudar en nada a que se resuelva el problema de violencia en las escuelas”.

En este marco, el ministro Cataldo llamó al alcalde Desbordes a que “siga trabajando en colaboración con el Ministerio Público, el Mineduc (…) la subsecretaria (Alejandra) Arratia ha estado a cargo de esta estrategia”.

“Si valora a la subsecretaria, está valorando el trabajo del Mineduc. Lo que yo no puedo hacer es estar en todos los temas al mismo tiempo, porque es muy grande”, aseguró.

Para cerrar, el titular de Educación dijo que “le pediría al alcalde que siga trabajando con la subsecretaria Arratia y cuando quiera reunirse conmigo, como lo hacen casi todos los alcaldes de Chile, nosotros tenemos la agenda abierta para que eso suceda”.