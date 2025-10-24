Desaparición de Krishna Aguilera: confirman cuatro nuevos detenidos por el caso

Todas las personas arrestadas estarían involucradas en el secuestro y desaparición de la joven Krishna Aguilera.

Cuatro individuos, entre ellos la pareja de Juan Beltrán, más conocido como Guatón Beltrán, fueron detenidos por personal de la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de la indagatoria por la desaparición de Krishna Aguilera.

De acuerdo con lo informado tras la captura de las cuatro personas, entre ellas también se encuentra la madre de la pareja de Beltrán. Todas estarían involucradas en el secuestro y desaparición de la joven, a la que se le perdió la pista el pasado 4 de octubre.

Juan Beltrán, de 44 años, el principal sospechoso de la desaparición de Krishna en San Bernardo, permanece en prisión preventiva desde la tarde del pasado domingo, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Beltrán en prisión preventiva por la desaparición de Krishna

En esa instancia, el Ministerio Público aseguró que la desaparición de Krishna Aguilera se dio “en un contexto de tráfico de drogas”.

“Nosotros hemos dado cuenta de todos los antecedentes que dan cuenta de cómo esta persona, aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después de ocurrir los hechos, no entrega antecedentes del paradero de Krishna“, detalló el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén.

Cabe recordar que durante la mañana de este martes, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al canal Espejino, ubicado en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, para llevar a cabo un operativo relacionado con la desaparición de Krishna Aguilera, la joven de 19 años.