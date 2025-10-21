Por qué la PDI realiza operativo en canal de regadío en el marco del Caso de Krishna Aguilera

Durante la mañana de este martes, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron al canal Espejino, ubicado en la comuna de San Bernardo, al sur de la Región Metropolitana, para llevar a cabo un operativo relacionado con la desaparición de Krishna Aguilera, la joven de 19 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 4 de octubre.

Según informó Mega, las tareas de búsqueda se iniciaron en el sector de Patria Nueva con Colón Norte, y se proyecta que se prolonguen a lo largo de un tramo de seis kilómetros.

“Detectives de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana realizan labores de búsqueda en el canal Lo Espejo, comuna de San Bernardo, realizando un rastreo tipo vadeo con equipo especializado, para dar con el paradero de una joven de 19 años desaparecida en el sector“, indicó la PDI en sus redes sociales.

Equipados con chalecos salvavidas, bastones y un dron, los funcionarios policiales han recorrido aproximadamente 200 metros del canal, en un intento por encontrar alguna pista que permita avanzar en la investigación sobre la desaparición de la joven madre de una niña de 4 años, que permanece desaparecida hace más de dos semanas.

En este caso hay un único imputado identificado como Juan Beltrán, de 45 años, quien fue la última persona en ver con vida a Krishna Aguilera luego de que ambos asistieran a una discoteca en el barrio Bellavista. Según la Fiscalía, él sería responsable de haberla privado de libertad el mismo día en que desapareció.

Beltrán, un hombre vinculado al narcotráfico, se encuentra actualmente en prisión preventiva, acusado del delito de secuestro.