Fiscalía aseguró que la desaparición de Krishna Aguilera se dio “en un contexto de tráfico de drogas”

En prisión preventiva quedó la tarde de este domingo Juan Beltrán (44), el principal sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera, de acuerdo con lo resuelto por el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Luego de que el pasado jueves se aceptara ampliar la detención del imputado tras la petición por parte del Ministerio Público, que pidió más tiempo para realizar diligencias pendientes, durante esta jornada se cumplió con la formalización de Beltrán.

Según argumentó el tribunal, adoptó la cautelar de prisión preventiva para Beltrán tras considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

A la vez, estableció un plazo de investigación de 120 días por la desaparición de Krishna Aguilera, además de la reserva de la investigación por un período de 40 días.

Juan Beltrán está imputado de los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios de la PDI y obstrucción de la justicia.

Qué dijo la Fiscalía sobre la desaparición de Krishna Aguilera

Tras la formalización de Beltrán por la desaparición de Krishna Aguilera, el fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, informó que en la audiencia el Ministerio Público apuntó que “esto se da en un contexto de tráfico de drogas a la que se dedicaba el imputado, de personas con las que él interactuaba“.

“Todo ese contexto que es concurrente, digamos, de la comisión de delitos, explica la acción del imputado (…) El secuestro es producto de las acciones que él cometió“, resumió.

Junto con recordar que se determinó la reserva de la investigación y el secreto del sumario, Pastén dijo que se logró establecer que Beltrán sería la última persona que habría estado junto a la víctima y que no habría podido justificar su versión de los hechos.

“Nosotros hemos dado cuenta de todos los antecedentes que dan cuenta de cómo esta persona, aprovechándose de la condición en que se encontraba la víctima el día de la ocurrencia de los hechos, la privó de su libertad, no permitió que recuperara su libertad ambulatoria y hasta el día de hoy, 15 días después de ocurrir los hechos, no entrega antecedentes del paradero de Krishna“, detalló el persecutor.

“Logramos acreditar, a juicio del tribunal, que existen móviles por parte del imputado para haber actuado de esta manera (…) estamos hablando de un contexto de personas que se dedican, en el caso del imputado, al narcotráfico, y también de alguien que, en otras ocasiones, habría actuado violentamente”, añadió.

Por su parte, la hermana de Krishna, Cristal Aguilera, dijo que “estoy de acuerdo con que este hombre quede en prisión, para que le dé tiempo a los fiscales y la PDI para que sigan trabajando“.