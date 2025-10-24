Fiscalía se querellará contra Manuel Guerra por Caso Audios: defensa apela que “no hay delitos”

Junto con ello, se investigará el incremento patrimonial del ex fiscal, que pasó de ingresos por $88 millones a 2020, a más de $200 millones en 2023.

Mario Carrera, fiscal regional de Arica y Parinacota, anunció que el Ministerio Público se querellará en contra de Manuel Guerra, en el marco del Caso Audios.

El persecutor indicó a CNN Chile explicó que con ello se pretende que la Corte de Apelaciones determine si hay suficientes antecedentes para concretar una formalización.

“Vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, sino lo que se llama querella de capítulos. Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar si hay antecedentes o mérito suficiente para proceder luego a formalizar”, explicó Carrera.

Tras esto, se buscará formalizar a Manuel Guerra por los delitos de cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación administrativa.

Ante este anuncio, el equipo jurídico a cargo de la defensa de Manuel Guerra emitió una declaración pública para asegurar que “no hay hechos constitutivos de delito” en el abogado cercano a Luis Hermosilla.

“Queremos manifestar nuestra absoluta tranquilidad y la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delito en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Mario Carrera”, indicaron.

En esta línea, reiteró que “mantiene la convicción de que los antecedentes recopilados hasta la fecha no dan cuenta de la comisión de delito alguno”.