Jefa territorial de Jara acusa mensajes de ex fiscal Manuel Guerra: “Señores corruptos que no se cansan de escribir”

La otrora subsecretaria compartió una serie de capturas donde aparecen mensajes enviados desde la cuenta de Instagram de Guerra.

Nicole Cardoch, jefa territorial de la candidatura de Jeannette Jara, denunció que ha recibido una serie de mensajes a través de sus redes sociales del ex fiscal Manuel Guerra, uno de los protagonistas del llamado Caso Audios.

La otrora subsecretaria compartió una serie de capturas donde aparecen mensajes enviados desde la cuenta de Instagram de Guerra (@manologuefue), en la cual el otrora persecutor de la Fiscalía Metropolitana Oriente respondía a las acciones de la campaña presidencial de Jara.

“Cómo está el mentor suyo” señala el comentario de ex fiscal en una foto de Nicole Cardoch posando, para luego hacer lo mismo en otra imagen (“Jajaja”) que corresponde a un afiche de Jeannette Jara con Michelle Bachelet.

Los mensajes de Manuel Guerra en contra de la jefa territorial de Jara continuaron: “Ni para la candidata ni para el comando ni para la centroizquierda el modelo venezolano ni el cubano son ejemplos de lo que queremos para Chile”.

“O sea sería el colmo. Pero eso no quita que la candidata haya sido sido y sea aún admiradora de la Revolución Cubana. Pero aplicable a Chile sin duda que no. Sería interesante saber (…)”, agregó Guerra.

Pero el ex persecutor no paró en responder las historias de Cardoch, esta vez sobre una entrevista de Daniel Matamala sobre lo que se vive en la franja de Gaza, para preguntarle si “sabrán Matamala y sus aduladores lo que es un genocidio”.

Esta situación terminó provocando el enojo de la representante del comando de Jeannette Jara, quien también le dedicó un mensaje: “Abúrrase señor Manuel Guerra, amigo de Hermosilla. Señores corruptos que no se cansan de escribir”.