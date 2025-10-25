“Estamos ante un secuestro con homicidio”: amplían detención de cuatro personas en caso Krishna Aguilera

El fiscal señaló que “todos los detenidos pertenecen a un mismo círculo vinculado a Juan Beltrán, unido por diferentes lazos sentimentales, económicos y afectivos, entre otros”.

Este sábado se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la Región Metropolitana, el control de detención de las cuatro personas arrestadas por su posible implicación en la desaparición de Krishna Aguilera, de 19 años, cuyo paradero se desconoce desde el 4 de octubre.

No obstante, la Fiscalía pidió extender la detención hasta el próximo martes, solicitud que el tribunal aprobó al considerar que aún faltan diligencias importantes por realizar en la investigación.

Posterior a la audiencia, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, se refirió a los motivos expuestos por la Fiscalía para pedir la extensión de la detención.

“Se le solicitó al tribunal la ampliación de la detención por cuanto surge una serie de diligencias a partir de las investigaciones que venimos realizando que hacen necesaria su detención hasta el día martes y así poder ampliar el espectro de antecedentes que nosotros tenemos para imputarles delitos”, indicó Pastén.

Asimismo el fiscal Pastén informó sobre un cambio en el enfoque de la investigación, ya que dejó de centrarse únicamente en un secuestro para ser considerada ahora como un secuestro con homicidio.

“El tribunal encontró plausibles nuestros antecedentes y es lo que estamos nosotros abocados principalmente a acreditar, que en este caso nos encontramos en presencia de un secuestro con homicidio”, dijo.

En relación con las cuatro personas que comparecieron ante el tribunal este día, el fiscal señaló que “todas pertenecen a un mismo círculo vinculado a Juan Beltrán, unido por diferentes lazos sentimentales, económicos y afectivos, entre otros”.

“Hay vínculos de carácter sentimental, hay vínculos de dependencia desde que ellos trabajan para ellos. Entre ellos hay vínculos de familiaridad también. Son antecedentes que por supuesto están en la carpeta y que dan cuenta de que esto es un círculo, digamos, de personas alrededor de él que habrían participado en los delitos”, explicó Pastén.