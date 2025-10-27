Cantante Gabriela Barrenechea será indemnizada con $150 millones por torturas en dictadura

El fallo acogió la acción emprendida por la cantante, tras establecer la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad.

El Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a indemnizar con $150 millones a la cantante y víctima de la dictadura, María Gabriela Barrenechea Gutiérrez, por concepto de daño moral.

La artista, quien está radicada en Francia, fue detenida por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) el 23 de octubre de 1980, tras lo cual fue sometida a interrogatorios bajo tortura. Posteriormente, se la exilió del país.

En el fallo, la magistrada Jacqueline Benquis acogió la acción emprendida por la cantante, tras establecer la responsabilidad del Estado en la comisión de un crimen de lesa humanidad.

En su declaración al tribunal, María Gabriela Barrenechea relató que “tres hombres me fueron a buscar al domicilio de mis padres en Providencia, donde me encontraba con mi hijo Camilo. Era de noche. Me subieron a una camioneta, me pusieron scotch en los ojos y me llevaron al sótano del cuartel de la calle Borgoño. Supe enseguida que había otras personas detenidas ahí, dentro de ellos, mi marido“.

Tras describir algunas de las torturas a las que fue sometida, contó que “luego me llevaron donde estaba Carlos (esposo), quien, supe después, había sido obligado a presenciar mi tortura“.

Los argumentos del tribunal en el caso de la cantante

La magistrada planteó en el fallo que, “de esta manera, encontrándose acreditado el ilícito, la responsabilidad del Estado y la circunstancia de detención, prisión política y tortura del demandante, la que no habría tenido lugar sin la intervención de funcionarios estatales no se hubiera producido, queda por dar establecida la responsabilidad del Estado de Chile en los hechos relatados“.

“La responsabilidad trae aparejada la indemnización o reparación de los daños sufridos por la demandante“, agregó la jueza Jacqueline Benquis.

“En cuanto al monto de la indemnización, se estará a la circunstancia de que el hecho que ha causado el agravio se ha mantenido a lo largo del tiempo, atendidas la represión política vivida y el episodio de tortura sufrido que, atendida sus particularidades, solo puede ser calificado de terrible, junto con el exilio y desarraigo experimentado por este hecho, lo que ha tenido una influencia negativa en el desarrollo de su vida y que ha permanecido hasta el presente”, detalló el texto.

A continuación, dio a concer que “el Estado de Chile debe pagar a la demandante, a modo de indemnización de perjuicios, la suma de $150.000.000, con los reajustes e intereses que se indican en la consideración vigesimoquinta“.

Además, el Decimonoveno Juzgado Civil de Santiago condenó al Estado a pagar las costas del juicio en que ordenó la indemnización a la cantante chilena.