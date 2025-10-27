“No está contemplado”: Gobierno descarta eventual indulto a Hernández Norambuena

Estas palabras fueron compartidas por Lautaro Carmona, timonel del PC, quien recalcó que su colectividad no ha impulsado de manera formal que reciba el indulto.

La situación penitenciaria de Mauricio Hernández Norambuena fue uno de los temas que se tomó el debate presidencial de este domingo 26 de octubre, donde se le consultó a Jeannette Jara por un eventual indulto al condenado por la muerte de Jaime Guzmán.

En la oportunidad, la abanderada de Unidad por Chile precisó que “ve bastante difícil” que bajo su mandato se deje en libertad a uno de los ex miembros del Frente Manuel Rodríguez.

Esta consulta se le repitió a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien puntualizó que desde el Ejecutivo “no tenemos contemplado ningún indulto de esas características”.

En esta línea, Vallejo aclaró que, a pesar de que no se ha recibido alguna petición para un indulto en favor de Hernández Norambuena, “no está contemplado avanzar en algo de esas características”.

Estas palabras fueron compartidas por Lautaro Carmona, timonel del PC, quien recalcó que su colectividad no ha impulsado de manera formal que el también conocido como comandante Ramiro reciba el indulto.

“Por eso me llamó profundamente la atención de asociar algo que no es la opinión que haya entregado formalmente ni institucionalmente el partido. En absoluto hay ningún ruido interno, ese es un tema que se está tratando de instalar, a ver si logramos distraer la atención del tema de fondo”, precisó Carmona.

El presidente del PC fue claro en sus palabras: “La posición del partido no es una posición que tenga a partir de hoy día, Hernández Norambuena tiene mucho rato procesado y si hubiéramos tenido una posición la habríamos dado hace mucho rato, y eso no es lo que ha ocurrido”.