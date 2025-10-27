Jara marca nuevas diferencias con el PC, la propuesta carcelaria de Parisi y la furia de ME-O: lo que marcó el nuevo debate presidencial

La candidata oficialista se desmarcó del PC en indultos y control fronterizo, Matthei evitó comprometer su apoyo a Kast en segunda vuelta, y ME-O protagonizó un tenso cruce con el moderador calificándolo de “periodista sin ética”.

A tres semanas de la elección, los ocho aspirantes a La Moneda volvieron a verse las caras en un debate presidencial organizado por Canal 13.

La instancia, conducida por Soledad Onetto e Iván Valenzuela, estuvo marcada por el nulo enfrentamiento directo entre las candidaturas que disputan el paso a segunda vuelta. Por el contrario, primó el tono propositivo y las definiciones políticas de los abanderados.

Jeannette Jara, por ejemplo, marcó nuevas diferencias con el Partido Comunista, tienda política en que milita. La abanderada de Unidad por Chile se distanció de su partido en dos aspectos clave: el proyecto que presentará el Gobierno para permitir el control fronterizo de las Fuerzas Armadas y un eventual indulto a Mauricio Hernández Norambuena.

“Como candidata a la Presidencia, todos los partidos opinan distintos temas, no solo mi partido de los nueve que me apoyan en la coalición. Este es un tema que nosotros no hemos tratado pero yo lo veo bastante difícil”, partió señalando Jara respecto al indulto que algunos sectores han solicitado para el ex frentista.

Y acotó: “Mis prioridades no están puestas en estar dando indultos, sino en solucionar los problemas concretos que viven las personas”.

Asimismo, respecto al proyecto para permitir el control fronterizo de las Fuerzas Armadas, Jara se mostró a favor a diferencia de lo que ha expresado el PC en el Congreso. “En este proceso, han habido muchas objeciones varias veces porque se colocaban indicaciones a proyectos de ley que los llevaban más allá de lo que era el objetivo principal”, explicó la candidata sobre por qué sectores de la izquierda no apoyan esta medida.

Matthei sigue sin comprometer respaldo a Kast

Uno de los momentos más esperados del debate fue la pregunta cruzada que José Antonio Kast le planteó a Evelyn Matthei sobre un eventual apoyo en segunda vuelta. La candidata de Chile Vamos evitó comprometerse y mantuvo su estrategia de proyectarse como única opción de la derecha para llegar al balotaje.

Consultada por qué le cuesta entregar su apoyo a Kast para un eventual balotaje, y si el republicano “cambió”, Matthei contestó escuetamente que “ya di vuelta la página”, sin profundizar en sus razones ni comprometer un respaldo explícito al líder republicano.

Esta postura mantiene la tensión dentro del sector de oposición, donde tres candidatos de derecha —Kast, Matthei y Kaiser— compiten por los dos primeros lugares que aseguran el paso a segunda vuelta.

La furia de ME-O con Iván Valenzuela

Uno de los momentos más tensos del debate no estuvo protagonizado por un enfrentamiento entre dos candidatos, sino por Marco Enríquez-Ominami y el periodista Iván Valenzuela, moderador de la instancia.

Al preguntarle a ME-O por el caso SQM —en el cual estuvo acusado de delitos de corrupción pero fue declarado inocente tras 11 años de investigación—, el periodista le consultó si Patricio Cotensse está involucrado en la “conspiración” que alega el candidato independiente.

ME-O no respondió directamente, por lo que fue cuestionado por Valenzuela. “Si a usted no le gusta mi respuesta, no dé su opinión, porque (pareciera) que quiere debatir conmigo”, se quejó el candidato independiente.

Luego, en el bloque de contingencia, ME-O volvió a la carga contra el profesional: “Es difícil aceptar su imputación penal cuando fui 11 años investigado y fui declarado inocente”, dijo el candidato.

Valenzuela, a su vez, lo invitó a ver el video para que se diera cuenta de que no existió aquella imputación.

El último repaso fue cuando ME-O, al ser consultado por Parisi sobre el caso SQM, atacó a Valenzuela calificándolo de “periodista sin ética”, en uno de los momentos más polémicos de la noche.

“Batallón evangélico” y barcos-cárcel

Franco Parisi aprovechó el debate para detallar su controvertida propuesta de cárceles flotantes, explicando que “se administra de la misma forma en que se administra una cárcel, donde están los gendarmes a cargo del control interno, y externo la Armada”.

Respecto a los costos de la iniciativa, Parisi precisó que “el costo va entre 4 y 5 millones de dólares para arrendarlo, y construir sale un poquito más, pero son proyectos de largo plazo”. Como referencia, citó el caso de Estados Unidos: “El último barco que salió a retiro fue en Estados Unidos, que duró 25 años allá en El Bronx”.

El candidato del Partido de la Gente también presentó su plan de crear un “batallón evangélico” conformado por más de mil miembros de iglesias evangélicas que trabajarían en la rehabilitación de internos, agradeció “a las iglesias evangélicas, que hacen una tremenda labor”, y anunció que estos equipos ayudarían “a recuperar a los presos que se pueden salvar de esta flagela de la violencia y el círculo de la violencia”.

El debate, que careció de grandes enfrentamientos entre los candidatos que lideran las encuestas, se desarrolló en un formato que incluyó un minuto inicial para cada aspirante, tres segmentos temáticos sobre seguridad, economía y contingencia, y dos bloques de preguntas cruzadas entre los participantes.

A tres semanas de la primera vuelta electoral del 16 de noviembre, los candidatos evitaron las confrontaciones directas que podrían desgastar sus figuras y optaron por posicionar sus propuestas y definiciones programáticas ante el electorado.