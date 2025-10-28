Banco de Chile presenta las principales novedades de la campaña de recaudación presencial y digital para Teletón 2025: ¡Contamos contigo este 28 y 29 de noviembre!

La entidad financiera contará con cerca de 3.000 puntos, en todas sus plataformas, para recibir los aportes de personas, familias, empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en su emblemática cuenta 24.500-03.

La campaña multimedial de Banco de Chile de este año tiene como pieza principal un comercial animado protagonizado por la familia de Esperanza, quienes representan el esfuerzo y sueños de los padres de los miles de niños que son atendidos gracias a esta noble cruzada solidaria. CEDIDA.

A exactamente un mes del inicio de Teletón 2025, Banco de Chile, junto a sus miles de voluntarios a lo largo del país, se pone nuevamente la camiseta de la solidaridad y lanza su campaña de recaudación para movilizar a todo Chile en pos de la inclusión y la rehabilitación. La versión número 36 de esta noble cruzada se realizará el 28 y 29 de noviembre próximo bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”.

La entidad financiera reafirma de esta forma su compromiso con los más de 32 mil niños, niñas y jóvenes que reciben atención en los 14 institutos desde Arica a Coyhaique y pondrá una vez más a disposición de Teletón todas sus plataformas —presenciales y digitales— y el compromiso, entrega y energía de más de 7 mil voluntarios.

En esta ocasión Banco de Chile contará con cerca de 3.000 puntos de recaudación, desde Arica a Puerto Williams, para que las personas, familias, empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil puedan realizar donaciones presenciales, entre sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos y voluntarios móviles.

CEDIDA.

Esta última modalidad —los voluntarios móviles— debutó el año pasado y consiste en duplas de trabajadores de Banco de Chile que recorrerán puntos de alto flujo, como centros comerciales y eventos masivos, llevando consigo un POS (máquina para el pago con tarjetas) para que las personas puedan realizar un aporte mediante tarjetas de débito o crédito y un cartel con un Código QR Banco de Chile, para facilitar las donaciones digitales de quienes transitan por estos lugares. Estos voluntarios móviles no reciben aportes en efectivo, pero tendrán la información de las sucursales más cercanas para hacerlo.

Banco de Chile contará con cajas auxiliares y voluntarios móviles en la red del Metro de Santiago desde las 7:00 horas del viernes 28 de noviembre. Los puntos de donación estarán ubicados en estaciones de alto tránsito.

Donaciones digitales

Respecto a los canales digitales, Banco de Chile nuevamente brindará una experiencia rápida y sencilla a quienes no cuenten con una sucursal cercana, carezcan de tiempo o prefieran la comodidad de un computador o un celular para aportar desde cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de estas 27 horas de amor.

Las donaciones digitales se podrán hacer a través del sitio web del banco (www.bancochile.cl), o por medio del Código QR Banco de Chile, que aparecerá por cuarto año consecutivo de forma permanente durante la transmisión del programa de TV. Al escanearlo, dirigirá directamente al sitio web de Banco de Chile —o “botón digital”— para realizar una donación.

El Código QR Banco de Chile también estará presente en las sucursales, cajas auxiliares, en los citados Voluntarios Móviles, en afiches de gran tamaño en eventos masivos y gráficas adosadas a cajeros automáticos de alto flujo.

Los clientes de Banco de Chile, en tanto, podrán realizar donaciones digitales a través del portal Banco en Línea en la web del banco (www.bancochile.cl), desde la app Mi Banco o desde el portal Banconexión para empresas y pymes. Tras hacer sus aportes podrán obtener un diploma virtual, que se puede descargar y compartir en redes sociales.

CEDIDA.

Adicionalmente, este 2025 Banco de Chile invitó una vez más a los principales bancos del país a participar en la recaudación digital y todos ya aceptaron. Se trata de BancoEstado, Bci, Bice, Consorcio, Falabella, Internacional, Itaú, Ripley, Santander, Scotiabank y Security.

“Cada año, la Teletón nos recuerda el poder que tiene la solidaridad para transformar vidas. En Banco de Chile nos sentimos profundamente orgullosos de ser parte, desde su primera edición, de esta noble causa que une al país. Equipos multidisciplinarios trabajan de manera colaborativa desde hace meses, y ya estamos listos para dar vida a la cuenta 24.500-03. Nuevamente de corazón dispondremos de todos nuestros canales y plataformas de recaudación, tanto presenciales como digitales, para facilitar las donaciones desde cualquier parte de Chile y del mundo. Somos campeones de la solidaridad a nivel mundial y no tengo dudas de que nuevamente superaremos la meta”, afirmó Eduardo Ebensperger, gerente general de Banco de Chile.



María José Zaldívar, directora general de Fundación Teletón, dijo que “nos alegra profundamente contar, una vez más, con el apoyo del Banco de Chile y de todas las instituciones financieras que, con generosidad y compromiso, se suman a esta cruzada solidaria. Este año tendremos un despliegue especial, con múltiples alternativas que harán aún más fácil donar. Conectaremos con cada rincón del país para que las personas puedan realizar sus aportes de manera digital, desde cualquier banco, o en los más de 3.000 puntos que Banco de Chile dispondrá durante la Teletón. Queremos que todos y todas seamos parte de esta gran causa que une a Chile”.

“La Teletón es capaz de levantar la Esperanza de todo un país”

Como ya es tradición, la campaña multimedial de Banco de Chile de este año tendrá como pieza principal un comercial animado, que en esta oportunidad busca conectar con una realidad poco explorada: la de los padres de los miles de niños que son parte de Teletón. Por eso, los protagonistas de esta inspiradora y envolvente pieza audiovisual serán los papás de Esperanza, quienes impactarán los corazones de todos los chilenos.

Gamers por Chile

Después de conquistar la Luna en la campaña del año pasado, recorrer mundos ocultos y transformar la solidaridad en una aventura digital, Gamers por Chile tendrá una nueva propuesta en el popular videojuego Fortnite. Esta cuarta edición hará vivir a los gamers del país una sorprendente experiencia musical que tendrá como escenario el Banco de Chile Stage, plataforma de la entidad financiera para acceder a beneficios en conciertos y espectáculos.

Corrida familiar Banco de Chile-Visa

El sábado 29 de noviembre, en tanto, el Parque O’Higgins se llenará de energía con una nueva edición de la tradicional corrida familiar Banco de Chile–Visa. Los runners y amantes del deporte tendrán su espacio en esta jornada inclusiva, que además contará con clases masivas de zumba y un ambiente lleno de entusiasmo. Banco de Chile estará presente con cajas auxiliares y voluntarios móviles para recibir los aportes de quienes quieran sumarse a esta causa.