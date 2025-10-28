Por derrumbe en El Teniente: los objetos que se incautaron en los allanamientos a las oficinas de Codelco y Sernageomin

Este martes la fiscalía y la PDI realizaron allanamientos simultáneos en diferentes regiones en el marco de la investigación por el derrumbe que dejó a seis víctimas fatales.

Este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) y Fiscalía realizaron allanamientos en oficinas de Codelco y Sernageomin en el marco de la indagatoria por el derrumbe que ocurrió en la División El Teniente donde murieron seis mineros.

Las diligencias de entrada y registro las encabezó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, las cuales se están llevando a cabo de manera simultánea en las regiones de O’Higgins, Metropolitana y Atacama.

Lo anterior, luego de la tragedia del pasado 31 de julio, cuando se registró un derrumbe en la mina El Teniente y dejó a seis víctimas fatales, quienes fueron identificados como Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Álex Araya, Moisés Pavez, Jean Miranda y Carlos Arancibia.

Este incidente es considerado como la mayor tragedia de Codelco en más de tres décadas, el cual significó la salida de Andrés Music Garrido de la gerencia general de la mayor mina subterránea de cobre del mundo.

Con respecto a los dispositivos que se incautaron, se encuentran los del presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, y del ex gerente de El Teniente Andrés Music. Al momento de la llegada policial Pacheco no se encontraba en la oficina. Sin embargo, posteriormente regresó y cumplió con el procedimiento programado de incautación de sus aparatos.

En cuanto a Music, estaba en la Región de Atacama, donde se incautaron sus aparatos celulares, notebook y tablet.

“Gran parte de esta evidencia documental y digital está relacionada con informes técnicos y registros de sismicidad y otros”, sostuvo el persecutor, con el objetivo de cubrir dos puntos centrales de la investigación: la fortificación y la sismicidad.

El comunicado de Codelco tras los allanamientos por derrumbe en El Teniente

A través de un comunicado, Codelco confirmó que se llevaron a cabo dichas diligencias y expresó que “desde la llegada de los efectivos policiales a las oficinas de la Corporación, fueron recibidos por personal de Codelco y se les brindó todas las facilidades para la realización de su labor, con la misma disposición que ha sido permanente desde el comienzo de la investigación con todas las autoridades involucradas”.

En esa línea, aseguraron que “la compañía seguirá facilitando las indagatorias y procedimientos por las que sea requerida, en tanto avanza con las medidas de retorno seguro y progresivo en la División El Teniente”.

De acuerdo a la explicación de Codelco, esta diligencia se materializó tras la orden del Juzgado de Garantía de Rancagua, con la finalidad de recabar información sobre el accidente, complementando así a lo que entregó la cuprífera.