“No fue circunstancial, ni un accidente”: Fiscalía apunta a los motivos tras el crimen de Krishna Aguilera

Luego del crimen, Krishna Aguilera fue enterrada con las manos y los pies amarrados, y presentaba lesiones en el cuello.

Este martes serán formalizados en el Juzgado de Garantía de San Bernardo los cinco nuevos imputados por el crimen de la joven Krishna Aguilera, ocasión en la que la Fiscalía podría reformalizar por secuestro con homicido a Juan Beltrán, luego de que en un inicio lo hizo por los delitos de secuestro, lesiones leves a funcionarios PDI y obstrucción a la justicia.

Los cinco detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), que tuvieron diversos grados de implicación en el hecho, forman parte del núcleo más cercano de Beltrán, como su pareja de 17 años, su madre, identificada como Rosa Oñate, y tres hombres, identificados como Ignacio Escobedo, Jordan Pinto y José Montecinos, el último en ser capturado y quien entregó las coordenadas para encontrar el cuerpo de Krishna Aguilera.

De acuerdo con lo establecido durante la investigación, los últimos cinco detenidos realizaban diversas labores para Beltrán en el marco del tráfico de drogas.

Los motivos tras el crimen de Krishna Aguilera

La última vez que se vio a Krishna Aguilera fue el sábado 4 de octubre, cuando fue vista junto a Juan Beltrán en una discoteca del barrio Bellavista, de la que se retiraron hasta cerca de las 04:00 horas, cuando partieron rumbo a San Bernardo.

Sin embargo, el único imputado hasta el momento solamente llegó a su casa el mediodía del domingo y, según el órgano persecutor, fue en ese lapso cuando se produjo el crimen de Krishna Aguilera.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la joven fue enterrada con las manos y los pies amarrados, y presentaba lesiones en el cuello, aunque aún no se entregan los resultados de la autopsia.

Respecto de los motivos tras el asesinato, la Fiscalía estima que respondió a “una pasada de cuenta” porque la joven habría entregado un dato a una banda rival que le permitió hacer una quitada de droga a Beltrán.

“Esto fue un secuestro con homicidio, fue planificado. Esto no fue una situación azarosa, esto no fue un crimen pasional, no fue circunstancial ni un accidente. Esto fue un crimen que venía siendo planificado desde hacía un tiempo por Juan Beltrán y por su círculo cercano”, indicó el fiscal Marcos Pastén.

Sobre el lugar donde se encontró el cuerpo, éste había sido preparado previamente, lo que demostraría la planificación detrás del homicidio.

“Nosotros tenemos antecedentes que ese espacio, ese lugar donde se encontraba el cuerpo de Krishna es un espacio, un lugar, un acondicionamiento que ya existía con la intención de…”, puntualizó el persecutor.