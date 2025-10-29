Secciones
¿Qué pasó en el INBA para que 15 alumnos terminaran detenidos y solo tres formalizados?

Un estudiante de 14 años y dos de 17 fueron formalizados por los delitos de confección de artefactos incendiarios y desórdenes públicos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

Más de una decena de alumnos fueron detenidos tras una nueva jornada de incidentes en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), ubicado en la comuna de Santiago.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes, cuando un grupo de encapuchados conocidos como “overoles blancos” protagonizó desórdenes al interior del establecimiento. Posteriormente, se desplazaron hacia la calle Santo Domingo, donde lanzaron bombas incendiarias contra personal policial.

Ante la situación, efectivos del Control de Orden Público de Carabineros ingresaron al INBA y utilizaron distintos medios disuasivos para dispersar a los manifestantes. Finalmente, 15 alumnos fueron detenidos y trasladados hasta una unidad policial.

Según informó el fiscal Jorge Muñoz, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, “uno de los detenidos tiene 13 años, por lo que fue entregado a un adulto responsable por ser inimputable”.

En tanto, el persecutor añadió que, “de los 14 restantes, solo uno es mayor de edad”.

Además, precisó que un estudiante de 14 años y dos alumnos de 17 fueron formalizados por los delitos de confección de artefactos incendiarios y desórdenes públicos, entre otros cargos. Los tres pasarán a control de detención durante esta mañana.

En tanto, los 11alumnos del INBA restantes quedaron apercibidos, es decir, en libertad, pero deberán esperar ser citados por la fiscalía para continuar con la investigación.

Cabe señalar que estos incidentes ocurren pocos días después de la violenta jornada registrada la semana pasada, cuando un grupo de encapuchados agredió a una docente, lanzó bombas molotov dentro del establecimiento y provocó daños en la camioneta del rector.

