Qué se sabe de Marcelo Mancilla, el buzo que está desaparecido desde hace cuatro días

El buzo mariscador permanece desaparecido desde el pasado martes, cuando se le perdió la pista en el sector de Playa Ancha.

Este sábado continuaron los trabajos para dar con el paradero del buzo mariscador Marcelo Mancilla, quien está desaparecido desde el pasado martes en el sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso.

De acuerdo con lo informado por la hermana del buzo, Paloma Mancilla, la familia se preocupó ese día, cuando Marcelo no llegó a su hogar a las 18:00 horas.

“La denuncia por presunta desgracia está puesta desde el martes. Entiendo que vinieron ese día en un helicóptero, dieron una vuelta y se fueron. Nosotros no teníamos fiscal asignado para el caso”, le dijo la mujer a Meganoticias.

A continuación, agregó que “ayer, cuando hicimos esto más público, a eso de las 16:00 horas nos asignaron recién un fiscal. Estábamos esperando la asignación, para después tener un pase y que la Armada pueda interceder”.

Dónde podría estar el buzo mariscador desaparecido

La hermana del buzo desaparecido planteó que, dado que Marcelo conoce muy bien el sector, podría estar refugiado en una cueva del sector de Playa Ancha.

“Queremos que se busque bien en esta zona porque hay cuevas. Mi hermano conoce el ecosistema aquí. Nosotros pensamos que puede estar herido y refugiado por ahí. Los chicos (rescatistas) avanzaron un poco más allá y dieron con una cueva en la que había ropa. Si bien no era de mi hermano, había ropa“, apuntó Paloma Mancilla.

Sobre las tareas de búsqueda programada para este sábado, la mujer aseguró que un equipo de San Antonio y buzos se sumaría durante la jornada, pero criticó que no han recibido apoyo logístico suficiente, especialmente para combustible. “Solicitaron ayuda para la bencina y se la negaron; como familia, tendremos que costearlo nosotros“, explicó.