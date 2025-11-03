Triple homicidio en La Reina: las pistas y móvil que apuntaron al único detenido

El sujeto acusado del homicidio de su cuñado y sobrinos será formalizado durante la jornada del martes.

Este martes será formalizado por triple homicidio Jorge Ugalde Parraguez, cuñado y tío de las víctimas fatales que fueron encontradas sin vida en su casa de La Reina el pasado 18 de octubre.

El sujeto, que fue detenido esta jornada por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI), es casado con una hermana de Eduardo Cruz-Coke, y vive en una casa vecina a la residencia en la que se produjo el crimen.

De acuerdo con lo confirmado por Carabineros, fue el propio Ugalde quien le dio aviso del hallazgo, pero con el avance de las investigaciones a cargo de detectives de la PDI y la Fiscalía Oriente, el individuo pasó de testigo a sospechoso.

Qué apuntó al detenido por el triple homicidio en La Reina

El jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI, prefecto inspector Jorge Abate, relató que de acuerdo con los antecedentes recabados por “la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim), se logra determinar en primera instancia y descartar en un principio la primera línea de investigación, que trataba de un robo“.

Añadió que las indagatorias, así como la revisión de los registros telefónicos y de cámaras de seguridad de la zona en La Reina permitieron comprobar que Jorge Ugalde se encontraba en el lugar del homicidio.

“Con las pericias realizadas, registros de cámara, registros telefónicos y distintos elementos criminalísticos, se logra acreditar fehacientemente la situación del imputado en el sitio del suceso y su participación“, precisó el prefecto Abate.

“En este momento tenemos totalmente acreditada la participación y situado en el mismo sitio del suceso a la persona imputada y detenida (…) No podemos descartar que existan otras personas involucradas“, complementó.

El móvil y las contradicciones

Según aseveró el jefe policial, el móvil del homicidio en La Reina se relacionaría con conflictos familiares vinculados a una herencia y/o la venta de un terreno compartido por Cruz Coke y su cuñado.

Por su parte, el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Francisco Lanas, el análisis de los antecedentes permitió descartar un eventual parricidio y apuntó a la intervención de terceros.

Respecto de Ugalde, manifestó que “a partir de la declaración en calidad de imputado, se fueron descartando cada uno de los puntos que destacó en su relato, como los que le permitían exculparse de la comisión del ilícito“.

Indicó a la vez que todo quedó más claro luego del análisis de las cámaras de seguridad, que lo mostraron cuando botaba una bolsa de basura en el canal San Carlos.

“Esto nos permite establecer que el imputado se deshace de un elemento y que es materia de investigación lo que contenía dicho elemento. Pero se contradice con lo señalado en su declaración, que él solamente salió a correr con su perro“, detalló el persecutor.

Las pericias del Servicio Médico Legal (SML) establecieron que los hijos de Eduardo Cruz-Coke fallecieron por asfixia y, dado que no presentaban signos de violencia, se estima que ambos fueron sedados previamente.

Por su parte, su padre mostraba múltiples heridas cortopunzantes, por lo que rápidamente se descartó que se las haya infligido él.

“El primer o segundo día teníamos claridad de que las heridas de la víctima no eran autoinferidas, sino que eran por acción de un tercero. Eso es lo que nos abre la línea principal de investigación de un homicidio por parte de una tercera persona“, explicó el fiscal Francisco Lanas.