VIDEO – Incendio en la Zofri: buscan evitar reactivación del fuego y cuál es la medida que se tomó a favor de estudiantes

El siniestro se inició la noche del sábado y su magnitud fue tal que el combate contra el fuego duró más de 24 horas.

Más de 24 horas activo y seis galpones destruidos dejó el gigantesco incendio que afectó a la manzana 23 de la Zofri en la ciudad de Iquique, en la Región de Tarapacá, este fin de semana.

La situación obligó a las autoridades a tomar medidas, las cuales se aplicarán en estos días. Por un lado, la Seremi de Educación de Tarapacá prohibió todo tipo de actividades físicas en aquellos establecimientos educacionales cercanos al centro comercial.

Según explicaron, con ello buscan resguardar la salud de los estudiantes debido a la alta concentración de humo y material particulado producto del siniestro en el Barrio Industrial. “Esta medida rige a partir del lunes 3 de noviembre para los niveles de educación parvularia, básica y media”, y regirá hasta que las condiciones así lo permitan.

Pese a que el incendio en la Zofri se inició la noche del sábado, aún es posible ver una columna de humo negro desde distintos puntos de Iquique.

El gerente general de Zofri, Felipe Albistur González, declaró en un video difundido en redes sociales que “tuvimos la posibilidad de traer una maquinaria para romper y ir generando ventanas dentro de los galpones para poder ir ventilando y refrigerando“.

“Tenemos solamente un punto de riesgo que Bomberos lo tiene monitoreado y está trabajando en él, así que en las próximas horas esto ya debería estar sin puntos de fuego”, agregó.

Junto con eso, Albistur indicó que “los puntos calientes van a permanecer, los escombros van a permanecer y tenemos durante toda esta semana trabajos de limpieza en los cuales vamos a tener también que trabajar de la mano con Bomberos para poder contener y enfriar cualquier inicio de fuego que se pueda dar en los trabajos de remoción de escombros, que es la segunda parte luego de socavar el siniestro”.