Alevosía, premeditación y uso de medicamento de sumisión: Jorge Ugalde queda en prisión preventiva por triple homicidio en La Reina

El Ministerio Público detalló los supuestos motivos detrás del crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos, a manos de Ugalde, su cuñado y principal sospechoso del caso.

Este martes se realizó la formalización de Jorge Ugalde, el único detenido por el triple homicidio en La Reina, cuyas víctimas fueron el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos.

En este contexto, el tribunal decretó la prisión preventiva para el sujeto, que era cuñado de Cruz-Coke, por tres delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida. En este marco, se otorgó un plazo de investigación de 180 días.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó antecedentes que acreditarían la existencia y la participación de Jorge Ugalde en calidad de autor, y en este sentido, el imputado arriesga un pena que va desde 15 años y 1 día a cadena perpetua.

Con respecto a las razones que habrían llevado a Jorge Ugalde a cometer el crimen, se sospecha que se debería a conflictos familiares relacionados a la disputa de unos terrenos.

Los detalles del crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos en La Reina

“Si bien el día de hoy no estamos en condiciones de establecer con claridad de establecer un móvil o una motivación, evidentemente ya existen antecedentes de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación”, detalló la fiscal jefe de la Fiscalía de Género Oriente, Carolina Remy-Maillet.

Con respecto a Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo, quien está en calidad de imputada en el caso, la persecutora señaló que “no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie“.

Sobre los elementos que apuntan a Ugalde, la fiscal mencionó una “máscara que corresponde a la figura de un gorila, de un primate, con pelo sintético de color negro, que fue encontrada en la casa habitación del imputado y que presenta material genético, esto es sangre perteneciente a la víctima adulta. La máscara fue trasladada por el imputado a ese lugar y de la cual no ha dado una explicación”.

Sumado a ello, explicó que “dimos cuenta en la audiencia de elementos en los informes toxicológicos en las víctimas menores de edad. La presencia particularmente un medicamento de sumisión (…) en cierta concentración. No estamos en condiciones de decir si esas concentraciones eran o no letales, pero sin lugar a duda la utilización de ese elemento influyó en la poca capacidad de defensa de los menores”.