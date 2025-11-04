Senador Cruz-Coke y vuelco en crimen de su primo en La Reina: “Nunca nos calzó que fuera un parricida”

El parlamentario describió a su primo como “una persona de un corazón de oro” y aseguró que no conoce Jorge Ugalde, el único detenido por el triple homicidio.

El senador Luciano Cruz-Coke se refirió al vuelco que tomó la investigación del triple homicidio que ocurrió en la comuna de La Reina, donde su primo, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, fue asesinado junto a sus hijos.

En un comienzo, las indagatorias señalaban que el padre habría asesinado a sus hijos para posteriormente quitarse la vida. Sin embargo, dicha hipótesis quedó descartada por parte de la fiscalía.

Luego de que constataran incongruencias en las declaraciones, la PDI detuvo este lunes a Jorge Ugalde, cuñado y tío de las tres víctimas, quien será formalizado este martes.

Bajo este contexto, Luciano Cruz-Coke comentó que la detención del sujeto “da cuenta de que la Fiscalía recoge lo que siempre hemos pensado en la familia: que Eduardo es imposible que haya asesinado a sus hijos“.

Senador Cruz-Coke abordó el crimen de sub primo en La Reina

Siguiendo en esa línea, expresó que en su familia nunca les cuadró la primera hipótesis que apuntaba a un posible parricidio.

“Primero lo encuentro lamentable y en segundo lugar espero que la fiscalía haga su trabajo como corresponde. Acá tienen que establecerse las responsabilidades penales que correspondan si esto se trata, como ha señalado la fiscalía, de un triple homicidio y no un parricidio como se pensó en un principio, asunto que a nosotros nunca nos cuadró, con la personalidad de Eduardo“, manifestó.

En este marco, el parlamentario mencionó que “por la personalidad de Eduardo nos parecía muy extraño que él, teniendo el cuidado que siempre tuvo con sus hijos, a los cuales adoraba y a los cuales además trataba en la Teletón, donde además estaba trabajando, apareciera culpable de un parricidio. Eso es lo que nunca nos calzó”.

Con respecto a la investigación, Cruz-Coke sostuvo que “la fiscalía ha sido muy prudente y en estos casos creo que hay que ser tremendamente prudente para no adelantar juicios, porque acá hay una investigación cuyas pruebas tienen que recabarse para establecer la verdad de los hechos y eso me parece que es lo principal”.

A lo que añadió: “Esto ya es lo suficientemente macabro y horrible como para además especular al respecto”.

En cuanto al imputado —Jorge Ugalde— que será formalizado durante la jornada, el senador aseveró que no lo conoce personalmente, como sí lo hacen sus primos, e insistió que “nunca nos calzó que Eduardo fuera un parricida. Era una persona de un corazón de oro y cuidaba a estos niños como si fueran lo más preciado, que lo eran, en su vida“.