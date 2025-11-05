“Me siento muy maltratada”: Ángela Vivanco cuestionó el accionar del Ministerio Público

“Las maneras y las formas en que se han hecho las cosas han sido verdaderamente impresentables”, dijo la ex magistrada de la Corte Suprema.

La ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuestionó con dureza el accionar del Ministerio Público en el marco de la indagatoria de la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios, sostuvo que ha sido sometida a situaciones impropias y aseguró que “me siento muy maltratada”.

Luego del allanamiento del martes a su casa y la detención de su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, la ex magistrada admitió que “todas estas cosas son golpes y uno se siente afectado”.

“Las maneras y las formas en que se han hecho las cosas han sido verdaderamente impresentables, sin ninguna necesidad, o sea, con una animosidad especial de hacer las cosas de una manera bastante escandalosa y muy violenta“, añadió Vivanco en la entrevista que le concedió a La Tercera.

La ex ministra del máximo tribunal del país aseveró que “siempre he estado a disposición de la Fiscalía para cualquier consulta o necesidad de información que quieran hacer de mí. No soy una persona escapadiza, al contrario”.

Y, en esa línea, planteó que “toda esta escandalera de venir a hacer un allanamiento con escándalo, con un perro y todas esas cuestiones son para mí un show“.

Más cuestionamientos de Ángela Vivanco al Ministerio Público

A continuación, manifestó que “siento mucho que sea así, porque creo que la actuación del Ministerio Público debiera ser mucho más fina y con mucho más respeto por los derechos de las personas que estamos a disposición de que nos investiguen, pero no se puede tratar a las personas de la manera que a nosotros nos han tratado”.

“El Ministerio Público no puede tomar una postura como si fuera un querellante y, desde ese punto de vista, me siento muy maltratada y me preocupa mucho cómo se ha vulnerado el sistema de reserva“, complementó.

Ángela Vivanco agregó que “obviamente mis abogados están analizando todas estas situaciones, porque una cosa es que una persona sea investigada, pero otra cosa es que una persona sea puesta contra la pared y todos sus derechos le sean negados. Ya viví una situación de vulneración muy grave de derechos en mi proceso de remoción y esa situación está puesta en manos de la CIDH. Entonces, yo tampoco estoy disponible para que por la vía del Ministerio Público se me siga sometiendo a situaciones que me parecen totalmente impropias“.

“Esto no tiene nada que ver con que a uno lo investiguen, tiene que ver con las formas en que se hacen las cosas y con cuál es la ecuanimidad de quien investiga”, recalcó.

En la entrevista, la ex ministra del máximo tribunal del país también se mostró sorprendida por “cómo una causa que tiene una reserva estricta ha tenido tantas filtraciones”, y aseveró que “es muy difícil defenderse de trascendidos o de filtraciones“.

Dijo también que durante sus años en la Corte Suprema actuó con total independencia y, sobre la arista Muñeca Bielorrusa, sostuvo que “en esta causa de Belaz Movitec pasaron varias veces por la sala y en todas tuvieron fallos de amplia mayoría o de unanimidad. Ninguna fue una causa resuelta por mí directamente“.

También aseguró que junto a su pareja, Gonzalo Migueles, “contribuimos a los gastos comunes, pero cada uno tiene su trabajo y sus temas y él jamás intervino en mi trabajo ni yo en el de él“.