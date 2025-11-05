Ministro de Justicia adelantó quiénes podrían llegar a Punta Peuco tras su reconversión

Sobre el funcionamiento de Punta Peuco tras su reconversión, el ministro Gajardo recalcó que los criterios de segregación los establecerá Gendarmería.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abordó este miércoles cómo será el funcionamiento del penal de Punta Peuco tras su reconversión en el Centro de Detención y Privación de Libertad de Tiltil, y adelantó quiénes podrían llegar como nuevos internos al recinto.

El secretario de Estado se refirió al tema tras asistir a La Moneda para tomar parte en el acto de promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos.

“Después de 30 años en los que estaba vigente un establecimiento especial (…) para quienes cometieron los crímenes más graves que tiene nuestra legislación nacional y de los más graves que tiene la legislación internacional, deja de operar como establecimiento especial y se transforma en establecimiento común“, manifestó en la ocasión el titular de Justicia.

Quiénes podrían llegar a Punta Peuco

Al referirse al funcionamiento de Punta Peuco tras su reconversión, el ministro Gajardo recalcó que los criterios de segregación los establecerá Gendarmería sobre la base de aspectos técnicos.

“Gendarmería es el organismo que tiene a cargo la administración de este recinto penal y ellos van a determinar con los criterios que establezcan para el debido resguardo, por cierto, de la integridad física y psíquica de las personas que están en su interior, pero además también del entorno y los criterios de segregación”, puntualizó.

Respecto del ingreso de nuevos reos a Punta Peuco y las medidas que se adoptarán para evitar eventuales conflictos con los reos que permanecen recluidos en el penal, el titular de Justicia sostuvo que “Gendarmería tiene en consideración precisamente en el momento de ingresar población común ese tipo de situaciones para que ese tipo de cosas no ocurran“.

“Los criterios de segregación van a ser para que no haya riesgo para las personas que se encuentran en el interior, y también para que el complejo penitenciario tenga la seguridad respectiva“, añadió.

Sobre los nuevos cupos, adelantó que “lo más probable es que sean personas de bajo compromiso delictual y de edades cercanas a las personas que ya están recluidas dentro de este centro penitenciario, pero eso es una decisión técnica que toma Gendarmería de Chile”.