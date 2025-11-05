“Más que cerrar un capítulo, abre más las heridas”: el reproche de Vallejo a Kaiser por dichos sobre Punta Peuco y eventuales indultos

La ministra vocera de Gobierno también abordó las críticas al Plan Nacional de Búsqueda y al SML, luego de que Kaiser y Matthei denunciaran la existencia de osamentas sin periciar.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, respondió a las críticas que los candidatos Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) emitieron en contra de la conversión del penal Punta Peuco y el Plan Nacional de Búsqueda en el debate presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).

En dicha instancia, Kaiser aseguró que va a “cerrar el capítulo” de 1973 a 1990, haciendo referencia a otorgar indultos a condenados por violaciones a los derechos humanos, como por ejemplo, a Miguel Krassnoff. Además, reforzó sus cuestionamientos al Servicio Médico Legal (SML), donde denunció la existencia de “miles” de osamentas sin periciar.

Bajo este contexto, la ministra Vallejo en conversación con Radio Futuro, señaló que la acusación contra el SML “es muy grave, porque produce una revictimización a los familiares de los detenidos y detenidas desaparecidas durante la dictadura militar”.

En esa línea, aseguró que “todas las osamentas se han periciado y además todas las osamentas ya están en manos de los ministros de visita. Es decir, del Poder Judicial para cualquier otra diligencia que se requiera, pero no hay osamentas de detenidos desaparecidos que no han sido periciadas y que están en Servicio Médico Legal”.

Con respecto a las declaraciones de Matthei, quien también replicó dicha denuncia contra el organismo, la secretaria de Estado expresó que “no es cierto porque el propio Servicio Médico Legal lo ha dicho y yo no quiero entrar en una disputa entre lo que dijo la candidata y yo, sino que la institución a cargo de esto y oficial entregó un desmentido, y porque además no lo dijo solamente ella, sino que lo dijo también otro candidato”.

Ministra Vallejo responde a Kaiser por eventuales indultos a condenados por DD.HH.

Sobre los cuestionamientos que han surgido en relación al funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda, Vallejo manifestó que “es una apreciación que evidentemente no compartimos, pero además, es cosa de ver el Plan Nacional de Búsqueda y la efectividad que ha tenido. Hay una política que no existía en nuestro país, por primera vez existe que el Estado se involucra como corresponde en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, no deja solo a los familiares a cargo de esta tarea”.

Tras ello, aludió a Kaiser señalando que “cuando algunos hablan de cerrar capítulos ¿Cómo cerrar capítulos si todavía no se encuentran a los padres, hijos, esposos, hermanos que fueron desaparecidos durante la dictadura? Obviamente que ningún capítulo se puede cerrar por decreto si es que todavía no logramos encontrar el paradero de los que nos faltan al país”.

A lo que agregó: “Lo que hizo el otro candidato es decir que iba a indultar a los presos de Punta Peuco como una forma de cerrar este capítulo. Eso está muy lejos de cerrar un capítulo, solo abre más las heridas de los efectos que tuvo la la dictadura. Lejos de cerrar un capítulo, indultar a los criminales más peligrosos que tiene nuestro país hoy día presos, que son los que torturaron, hicieron desaparecer, asesinaron a miles de compatriotas, es abrir nuevamente la herida”.

En este marco, la ministra insistió que “más que cerrar el capítulo del 73 lo que fue la dictadura, es abrir heridas, realmente abrir un episodio de violencia y yo creo que eso es muy grave y espero que el contexto electoral no se siga justificando cualquier aberración”.