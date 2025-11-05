VIDEO – El momento en que Jorge Ugalde recibe a Carabineros en la escena del crimen del fotógrafo y sus hijos en La Reina

Se reveló un audio y un video que evidencia la frialdad con la que el imputado informó a Carabineros sobre el crimen de su cuñado, Eduardo Cruz-Coke, y sus dos hijos.

El triple homicidio en la comuna de La Reina, donde el camarógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos fueron víctimas, ha consternado al país luego del vuelco que tomó el caso.

En un principio la hipótesis tenía que ver con un posible parricidio, lo cual ya quedó descartado por parte de la fiscalía. De hecho, este martes la justicia determinó que Jorge Ugalde, único detenido y cuñado de Cruz-Coke, quedara en prisión preventiva mientras dure la investigación, cuyo plazo se extenderá por 180 días.

Lo anterior, debido a que es el principal sospechoso de haber asesinado a las víctimas por presuntamente un tema de herencia y disputa de terrenos.

De acuerdo al Ministerio Público, horas previas al 18 de octubre de 2025, el acusado planificó el ataque, adquiriendo medicamentos de sumisión, un arma blanca y una máscara.

“Dimos cuenta en la audiencia de elementos en los informes toxicológicos en las víctimas menores de edad. La presencia particularmente un medicamento de sumisión (…) sin lugar a duda la utilización de ese elemento influyó en la poca capacidad de defensa de los menores”, aseveró la fiscal jefe de la Fiscalía de Género Oriente, Carolina Remy-Maillet.

Según las pruebas que presentó el ente persecutor, Ugalde habría atacado a Eduardo Cruz-Coke con un arma cortopunzante para luego asfixiar a los menores de edad.

El video de Jorge Ugalde tras el triple homicidio en La Reina

En las últimas horas, se reveló un audio y un video del momento en que Jorge Ugalde alerta y guía a Carabineros hasta la casa en donde encontraron a las víctimas.

“Buenas tardes, en mi casa encontré a tres personas muertas. Hay un crimen“, advirtió a Carabineros, detallando la dirección de la casa.

Manteniendo la calma, continúo su relato al funcionario que contestó el teléfono, quien le realizó varias preguntas. En este marco, detalló dónde encontró a las víctimas, diciendo que hay “uno en la terraza y otros dos en una habitación“. Ante esto, el policía le pide que no manipule nada.

Tras ello, los funcionarios policiales acudieron al lugar, donde el imputado les comentó: “Hola, soy Jorge Iván Ugalde, y él es mi cuñado. En el dormitorio hay dos niños, son mis sobrinos, hijos de él”.

Posteriormente, una uniformada le consultó si estaban fallecidos, a lo que él contestó que sí y los invita a pasar al interior de la vivienda, tratando de distanciarse del crimen, señalando que “no he escuchado… No tengo idea en realidad, yo no sé si hubo o no impactos balísticos“.