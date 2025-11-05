Trinidad Cruz-Coke: por qué la esposa del único formalizado por crimen en La Reina no ha sido detenida

Si bien la mujer está imputada en el caso de la muerte de su hermano y sus sobrinos, no ha sido detenida ni formalizada como ocurrió con su esposo, Jorge Ugalde.

Trinidad Cruz-Coke es la hermana de Eduardo Cruz-Coke, quien el pasado 18 de octubre fue asesinado junto a sus dos hijos en cada, ubicada en la comuna de La Reina.

En los últimos días, el polémico caso dio un vuelco cuando fue detenido Jorge Ugalde, esposo de Trinidad, acusado de ser el responsable del homicidio.

Durante la jornada de este martes fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida. En tanto, el tribunal decreto la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure la investigación.

Quien también estaría involucrada en el crimen ocurrido en La Reina sería Trinidad Cruz-Coke, hermana de la víctima y tía de los jóvenes de 17 años asesinados.

Desde la Fiscalía confirmaron que la mujer si bien está imputada en la causa, no ha sido detenida por no tener pruebas que comprueben que tuvo un rol en el asesinato o un vínculo directo con el hecho.

“Ella tendría intereses económicos, de una posible herencia“, aseguraron conocedores de la causa a Emol.

Trinidad Cruz-Coke ya entregó declaración a las autoridades a pocos días de ocurrido el crimen, llamando la atención por haber hecho yoga en medio de las preguntas que le hicieron.