Científica francesa violada por chileno en la Antártica: “Se me quitaron las ganas de vivir”

La francesa violada dijo que el científico chileno le dijo que “estamos en la Antártica, acá no hay reglas, te puedo hacer lo que quiera”.

A 300 días de prisión efectiva fue condenado el biólogo chileno Jorge Gallardo, luego de ser declarado culpable de la violación de una científica francesa en la Antártica, quien en su testimonio aseveró que tras lo ocurrido “se me quitaron las ganas de vivir”.

De acuerdo con lo establecido por el tribunal, el hecho ocurrió en 2019, cuando Gallardo, la víctima y dos científicos más realizaron una excursión en la península Byers, al extremo de la Isla Livingston en la Antártica.

Según recordó la mujer francesa, los integrantes de la expedición tuvieron que dormir en dos carpas, lo que, según explicó el fiscal Cristián Crisosto, “tiene una explicación logística. Lo que pasa es que en una expedición científica es mucho el equipaje, el equipamiento que hay que cargar, descargar, armar y desarmar”, según informó T13.

El relato de la científica francesa violada por par chileno

En su declaración, la científica francesa recordó que días antes de ser violada por Gallardo, le dijo que “estamos en la Antártica, acá no hay reglas, te puedo hacer lo que quiera“.

“Cosas que no pensé que reflejaban lo que realmente pensaba en el momento“, complementó a continuación la mujer.

Luego relató que a cinco días de iniciarse la expedición ocurrió el ataque sexual por parte del chileno. Aseveró que, tras ocurrido el hecho, “me costó mucho aceptar esto y, de hecho, como que se me quitaron las ganas de vivir“.

Contó que inicialmente vivió una etapa de negación, la que concluyó luego de que gracias a una terapia psicológica comprendió que había sido violada. Cuatro años más tarde, en 2023, procedió a interponer la denuncia formal por el hecho.

“A pesar de haber dicho a mi supervisor lo que había pasado, seguía llevando en sus misiones a Jorge Gallardo a la Antártica. Y Jorge Gallardo, de lo que me habían dicho, seguía teniendo relaciones con mujeres allá en Antártica“, manifestó la víctima.