Sismo de 7,8° en Paso Drake: Senapred pide abandonar sector de playa en Antártica Chilena

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo de 7,8 grados de magnitud se registró a las 17:29 horas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó de un sismo de 7,8 grados en el Paso Drake, en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

Ante esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) decretó Estado de Precaución para el territorio antártico, por lo que “Senapred solicita abandonar zona de playa en Territorio Antártico”.

“Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, Senapred activó mensajería SAE. Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta”, puntualizó el organismo.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo de 7,8 grados de magnitud se registró a las 17:29 horas, con un epicentro a 262 kilómetros al noroeste de la Base Eduardo Frei Montalva.