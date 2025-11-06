La acusación de negligencia que hicieron los padres de Luis Felipe Correa días antes de que encontraran su cuerpo

El joven que estaba desaparecido desde agosto en Viña del Mar fue encontrado sin vida este miércoles.

La noche de este miércoles se confirmó que fue encontrado el cuerpo sin vida de Luis Felipe Correa, joven que se encontraba desaparecido desde el pasado mes de agosto en Viña del Mar.

El estudiante de segundo año de Sociología en la Universidad de Chile viajó hasta la Ciudad Jardín, desde donde publicó una imagen del mar. Ese 21 de agosto salió de su casa en San Bernardo para ir a la casa de una amiga, según le avisó a su madre.

Horas más tarde, envió un mensaje a través de WhatsApp a eso de la una de la madrugada, dando a conocer su ubicación: Avenida Perú con 6 Norte. Desde entonces, nada más se supo.

La noticia de la muerte de Luis Felipe Correa fue dada a conocer a través de un comunicado de la Facultad de Ciencias Sociales. En el documento expresaron sus más “sinceras condolencias por el fallecimiento de Luis Felipe“.

“Lamentamos profundamente esa pérdida y acompañamos a la familia, amigas, amigos y seres queridos en este difícil momento“, agregaron.

¿Negligencia en la investigación?

Solo cinco días antes de encontrar el cuerpo del joven de 19 años, sus padres conversaron con T13 y acusaron negligencia por parte de quienes llevaban a cabo la investigación.

“Es angustiante, desesperante, con pocos resultados porque no tenemos los recursos, no tenemos los medios para hacer las cosas que quisiéramos hacer. Ha sido realmente complejo”, señaló su padre.

Mónica Gutiérrez denunció que la Fiscalía se tomó cinco días para iniciar la indagatoria desde que presentaron la denuncia. “Se tomaron cinco días, no sé para qué, no hubo búsqueda ni nada”, aseguró.

La abogada de la familia Correa, Mariana Rojas, reveló recientemente que el celular de Luis Felipe fue encontrado en manos de una persona en situación de calle. “La verdad es que tampoco se ha hecho la pericia necesaria para recibir la información de cómo él obtuvo el teléfono”, acusó.

“Tuvimos una reunión con un señor que está a cargo de seguridad ciudadana, donde él establece que hubo búsquedas, y cuando le pregunto dónde está la información escrita dice que no existe. Lo único que encontramos son respuestas sin base”, agregó.