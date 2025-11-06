“Hubo una ocasión hace un año”: la declaración de Jorge Ugalde por triple homicidio en La Reina

El único detenido del caso negó haber participado en el crimen y detalló un episodio previo en que su cuñado había sufrido una intoxicación.

Continúa avanzando la investigación del triple homicidio en La Reina, donde se dieron a conocer nuevos antecedentes que revelan contradicciones en las declaraciones de Jorge Ugalde y Trinidad Cruz-Coke, quienes son imputados en el crimen del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

En este contexto, ambos entregaron sus respectivas declaraciones al Ministerio Público. Allí, el principal sospechoso del caso dio su versión de los hechos, mientras que su esposa y hermana del fallecido aseguró que estaba fuera de Santiago al momento del asesinato.

Jorge Ugalde en su testimonio explicó que compró una pistola de balines en el Mall Chino, aunque dijo no recordarlo inicialmente, ya que según él había adquirido solo un encendedor.

“Me exhibieron una fotografía de las cámaras del Mall Chino, donde aparezco comprando una pistola negra a balines y no un encendedor, lo cual efectivamente compré, pero no recordaba. También la compré para mi nieto, para que la usara en Halloween. Yo esa pistola la saqué de su envoltorio para revisarla y la dejé en mi dormitorio, en un mueble ubicado en un esquina al lado del escritorio junto a la máscara que también compré, ese mismo día”, expresó.

Con respecto a las lesiones y marcas visibles que tenía al momento de su detención, las cuales podrían tener relación con un intento de defensa de las víctimas, Ugalde manifestó que “debo decir que una de ellas, la del pulgar derecho, me la hice hace unos tres días atrás cortando con un cuchillo en la cocina, mientras cocinaba con Trinidad, mientras que las otras cinco heridas cortantes que mantengo en mis manos desconozco”.

A lo que agregó: “Mantengo una excoriación en la frente y otra en el dorso de la nariz esta última me la hice porque los lentes ópticos que utilizo me lastiman, la de la frente no sé cómo me la realicé, así como tampoco recuerdo como me generé los moretones en mi abdomen, mano, antebrazo y piernas, lesiones que autoricé a que la policía fotografiara”.

Jorge Ugalde negó su participación en el triple homicidio en La Reina

Por otro lado, Jorge Ugalde negó haber participado en el crimen de su cuñado y sus sobrinos, recordando un episodio anterior en el que Eduardo Cruz-Coke sufrió una intoxicación, cuyo hecho “fue malinterpretado”, según él.

“Nunca he intentado atentar contra la vida de Eduardo y sus hijos ni envenenarlos. Hubo una ocasión hace un año o dos años atrás en la que Eduardo resultó envenenado o intoxicado mientras estaba en su domicilio. Al parecer él y sus hijos comieron un helado que yo les llevé a casa, pero solo Eduardo resultó intoxicado, todo esto según lo que la ex esposa le habría comentado a Eduardo, quien fue el que me contó a mí. Ese día llegó la Help a casa, ya que la ex esposa de Eduardo les dio aviso, lo llevaron a una clínica, desconociendo que le señalaron ahí”, aseveró.

Siguiendo en esa línea, sostuvo que “yo estaba en casa cuando eso sucedió pero no me percaté de la situación de Eduardo hasta que llegó la ambulancia. Ahí la Help lo auxilió, en ese momento personal de la ambulancia me señaló que Eduardo estaba ebrio o drogado, retirándose del lugar. Luego llegó Carola (ex esposa de Eduardo y madre de los menores), diciéndome a mí y a Trinidad que no quería nada de nosotros. De hecho nosotros ese día le preparamos comida a los niños, se la íbamos a dar pero Carola no nos dejó. Luego de eso Carola trasladó a Eduardo a una clínica”.

La declaración de Trinidad Cruz-Coke

Con respecto al rol de la segunda imputada, Trinidad Cruz-Coke, ella declaró que no estaba en la capital durante la jornada en que se cometió el crimen.

“Salí de mi domicilio en horas de la mañana, alrededor de las 9:30 AM, en compañía de una amiga, quien me pasó a buscar a mi domicilio en su vehículo, para dirigirnos a la comuna de Pichilemu con la finalidad de comprar un terreno con el dinero que obtendríamos de la venta de un departamento de la familia, el cual mantenemos en la comuna de Bulnes”, aseguró.

En este marco, dijo que conoció la noticia por teléfono: “Recibí un llamado telefónico de mi esposo a las 20:09 horas, indicándome que había encontrado a mi hermano y mis sobrinos fallecidos al interior de su domicilio. Ante dicha noticia, tomé la decisión de no llegar a mi casa, por lo que me fui hasta el domicilio de mi amiga”.

A pesar de ser imputada en el caso, Trinidad no ha sido detenida, a diferencia de su esposo, quien se encuentra en prisión preventiva.