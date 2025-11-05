Crimen en La Reina: quién es la tercera persona que estaría siendo investigada por la policía

Habría estado presente en el lugar cuando Ugalde dio aviso a Carabineros del crimen de su cuñado y sus sobrinos en La Reina.

La Policía de Investigaciones (PDI) está indagando la posibilidad de que una tercera persona esté involucrada en el crimen de Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos de 17 años, ocurrido el pasado 18 de octubre en La Reina.

Luego de la detención y formalización del cuñado y tío de las víctimas, el psicólogo Jorge Ugalde, y de que su esposa, Trinidad Cruz-Coke, fuera imputada por el triple asesinato, fuentes al interior de la PDI confirmaron que se está investigando la eventual participación de una tercera persona en el hecho.

De acuerdo con lo trascendido, uno de los hechos que apuntan a su presencia en el lugar en que ocurrieron los homicidios es que durante la llamada en la que Ugalde avisa a Carabineros se escuchó su voz.

El otro aspecto que apunta a la presencia de una tercera persona en el lugar es que, según el relato de vecinos, cuando se dio aviso a la policía uniformada se oyó a una mujer que estaba en la propiedad y que gritaba “auxilio”.

Quién es la tercera persona investigada por el crimen en La Reina

Según indicó esta jornada el matinal Tu Día, de Canal 13, la tercera persona investigada por el crimen en La Reina sería una mujer amiga del matrimonio de Ugalde y Cruz-Coke.

En el programa se indicó también que ella tenía una sociedad de comunicación organizacional con Trinidad Cruz-Coke y Jorge Ugalde.

El medio se comunicó con ella para conocer su versión, pero solo respondió que estaban equivocados, que los medios estaban haciendo un juicio de valor muy apresurado y deberían investigar más.

En el matinal se apuntó además que esta misma mujer habría cedido toda su participación en la sociedad al matrimonio de Ugalde y Cruz-Coke.