Más de 24 mil clientes sin luz dejan las lluvias en la Región Metropolitana

Los clientes de al menos 15 comunas de la RM se han visto afectados por los cortes de luz debido a las lluvias.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst

Más de 24 mil clientes sin luz se registran en la Región Metropolitana debido a las lluvias caídas en las últimas horas, según el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC).

De acuerdo con lo informado por la SEC pasadas las 23:00 horas, en concreto la Región Metropolitana tiene un total de 24.242 clientes sin suministro de energía eléctrica, mientras que a nivel país son cerca de 29 mil los que se quedaron sin luz.

Tras la Región Metropolitana aparece la de O’Higgins, con 1.250 afectados, seguida por la del Biobío (1.022) y Valparaíso (694).

Comunas de la RM con más clientes sin luz

Respecto de las comunas de la Región Metropolitana en las que se registran más cortes de luz, la SEC precisó que son encabezadas por Las Condes, con 8.624 casos.

A continuación, todas con más de 2 mil clientes sin luz, se encuentran Lo Barnechea (2.801), Peñalolén (2.532), Lo Espejo (2.466) y Puente Alto (1.118).

Otras comunas en las que también se interrumpió el servicio eléctrico son Vitacura (886), Independencia (871), Providencia (458), Pirque (409) y Curacaví (408).

La SEC detalló que “la información presentada a continuación se construye a partir de procesos de carga de datos, que realizan las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, los que son monitoreados permanentemente por la SEC”.

