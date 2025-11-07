Caso Bruma: por qué las familias de los pescadores se oponen a mantención del Cobra

Los familiares le pidieron a la fiscal Marcela Cartagena que se impida llevar a cabo los trabajos de mantención del buque Cobra.

Catalina Medel, vocera de los familiares de los siete pescadores desaparecidos tras el naufragio de la lancha Bruma, tras su hundimiento el pasado 30 de marzo, confirmó que se oponen a que la empresa Blumar lleve a cabo la mantención obligatoria del pesquero de altamar Cobra.

En horas de este jueves, representantes de las familias mantuvieron una reunión con la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, oportunidad en la que le solicitaron que se impida que se concreten los trabajos que están previstos para el próximo lunes 10 de noviembre.

De acuerdo con lo reportado, la mantención obligatoria ya fue autorizada por la Fiscalía y se llevará a cabo con el resguardo y la supervisión de la Armada y la Policía de Investigaciones (PDI).

Familias rechazan la mantención al buque Cobra

Al abordar la situación, Catalina Medel manifestó que “todavía tenemos un poco de decepción, pero al menos pudimos darle el punto de vista a la fiscal“.

“Tuvimos la oportunidad de hablar con ella y explicarle por qué nosotros nos negamos al 100 por ciento a este tema“, complementó.

Planteó a la vez que “le preguntamos si tenían algún detalle de lo que iban a hacer con el Cobra y no tenían“, dijo la vocera de los familiares.

Respecto de por qué se oponen a que se le haga la mantención obligatoria al Cobra, apuntó a que esperan que antes de que se realice (…) el Ministerio Público solicite alguna Carta Gantt o algún detalle de lo que van a hacer, de lo que pretenden hacer, si es que realmente se puede“.