Miles de dólares en efectivo y vacaciones a Brasil y Argentina: Fiscalía detalla el entramado de sobornos a Ángela Vivanco

La Fiscalía de Los Lagos dio cuenta de los diversos pagos recibidos por la ex jueza de la Corte Suprema para hacer que CBM ganara el millonario litigio a Codelco.

La Fiscalía Regional de Los Lagos dio cuenta del entramado de sobornos que habría recibido Ángela Vivanco, ex ministra de la Corte Suprema, por parte de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos para fallar a favor de la empresa bielorrusa CBM en su litigio millonario con Codelco.

Estos detalles fueron revelados por el Ministerio Público en la orden de detención, al que tuvo acceso EL DÍNAMO, que presentó ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago para lograr apresar Vargas y Lagos, además de Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco.

Según precisó la Fiscalía, Vivanco y Migueles habrían recibido $57 millones por salvaguardar los intereses de la firma extranjera en el Poder Judicial, en desmedro de la estatal chilena.

“Con fecha 18 de diciembre de 2023 los imputados Lagos y Vargas pagaron a la ministra Vivanco, a través de su conviviente Migueles Oteiza, a lo menos la suma de USD $14.000 dólares americanos como retribución por la intervención a favor de la empresa CMB”, consigna el escrito.

Pero un segundo pago se registró el 17 de junio de 2024, esta vez de 45 millones de pesos, a través del abogado Mario Vargas, luego que nuevas gestiones de la ex ministra Ángela Vivanco hicieran que Codelco debiera pagar $1.026 millones a CBM.

“Con parte de este dinero, los imputados Lagos y Vargas, con fecha 17 de junio de 2024 pagaron a Victor Gonzalo Migueles Oteiza la suma de $45.000.000 en efectivo en moneda nacional y dólares americanos, como retribución por la intervención de Vivanco Martínez a favor de la empresa CMB”, puntualizó la Fiscalía.

El “blanqueo” de dineros para ocultar pagos a pareja de Ángela Vivanco

En su presentación para lograr la detención de los tres involucrados, la Fiscalía de Los Lagos puntualizó que se realizaron acciones para “blanquear” los dineros que le fueron entregados a Gonzalo Migueles.

Para ello, Mario Vargas se coordinó con Harold Pizarro, propietario de la casa de cambios Inversiones Suiza, para “ocultar la operación de entrega de dinero a Migueles”, por lo que se emitió un cheque por $70 millones a nombre de su hijo, Cristian Cornejo.

Tras cobrar el cheque en dinero en efectivo, Cristian Cornejo se lo entregó a su padre, quien lo cambió a dólares – sin reportar la operación – para luego traspasarlos a Vargas, quien posteriormente recibió en su oficina a Gonzalo Migueles para darle USD 14 mil “como retribución” por las acciones judiciales de Ángela Vivanco para que CBM le ganara el litigio a Codelco.

Las vacaciones de Vivanco a Brasil y Argentina y un tercer pago

Tras recibir estos millonarios sobornos, Ángela Vivanco y su pareja viajaron de vacaciones a finales de 2024 y principios de 2025 a Argentina, específicamente Buenos Aires, y Brasil, “donde ambos efectuaron millonarias compras con sus tarjetas de crédito en dólares”.

Esto, luego de transferir a sus respectivas tarjetas de crédito los pagos recibidos de Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Por su parte, Gonzalo Migueles realizó una serie de acciones para ocultar el origen ilícito de los dineros, concertándose para ello con el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber y su par de Chillán, Nabil Najle.

En tanto, durante la audiencia de formalización de los tres imputados hasta ahora, la fiscal Carmen Gloria Wittwer reveló un nuevo antecedente en esta trama: un tercer pago a Ángela Vivanco por parte de Vargas y Lagos.

Este se habría concretado el 4 de julio de 2023, luego que Vivanco, como parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, acogiera un recurso de reposición de CBM contra Codelco, siendo esta vez la propia ex magistrada la que recibió USD 15.600 en sus manos.

“El mismo día de la sentencia, en horas de la tarde, la exministra Vivanco concurrió a la oficina de los abogados Lagos y Vargas, donde le hicieron entrega de una retribución económica por su voto favorable a los intereses de Belaz Movitec con infracción de deberes del cargo en el fallo de la apelación del recurso de protección, suma que ascendía a lo menos a US$ 15.600″, explicó la persecutora.