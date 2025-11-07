Qué se sabe de los nuevos restos encontrados en San Vicente de Tagua Tagua: las hipótesis de Carabineros

Nueve sospechosos fueron detenidos en el marco del hallazgo de los restos humanos en un sector de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua.

Carabineros confirmó este viernes que encontró nuevos restos humanos en la fosa séptica de San Vicente de Tagua Tagua, en la que en la víspera se hallaron dos cadáveres, aunque aún falta determinar si podrían corresponder a los mismos cuerpos, según indicó el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, estos últimos restos presentarían “serias señales de haber sufrido tortura y una muerte violenta“, informó radio Biobío.

Los primeros cuerpos fueron encontrados en el sector Pueblo de Indios y corresponden a una mujer de nombre Catalina Rojas González, quien había sido secuestrada hace tres meses y que apareció amarrado y calcinado, y el de otra persona de la que no se informó ni la identidad ni el sexo, el cual apareció descuartizado.

Respecto de los restos hallados esta jornada, el persecutor confirmó que “tenemos unas osamentas que fueron encontradas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontrado en el día de ayer, descuartizado, o a un tercer cuerpo, eso va a ser materia de los peritajes“.

“No tenemos una identificación oficial al respecto, estamos trabajando, tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados previamente para después, posteriormente, informar primero a la familia”, complementó.

Los restos encontrados en San Vicente de Tagua Tagua

Según reportó Carabineros, el hallazgo de los restos se enmarcó en el allanamiento de varios domicilios por la investigación de un caso de microtráfico de drogas y presunta desgracia.

En este último tema, trascendió que se estaba buscando a Catalina Rojas, luego de que fuera secuestrada hace tres meses. Incluso, se indicó que la mujer llamó a un pariente y le avisó que estaba retenida, pero cuando la empezó a buscar, fue amenazado de muerte si seguía indagando.

El trabajo policial llevó a la detención de nueve sospechosos, dos de ellos chilenos y el resto extranjeros, además de la incautación de armas, dinero y drogas.

De los aprehendidos, cuatro fueron acusados de los delitos de homicidio y narcotráfico. A solicitud del Ministerio Público, su control de detención se amplió hasta el próximo martes 11 de noviembre, a las 09:30 horas.

En tanto, se confirmó que, debido a denuncias en cuanto a que existirían más fosas en ese lugar de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, se reforzará la presencia policial para indagar la eventual presencia de más restos. “Se trata de un sector muy complejo, tenemos quebradas, desniveles propios de una falda de cerro y, obviamente, el trabajo se complica por eso“, ratificó el Ministerio Público.