El caso del carabinero que pedía licencias falsas para protagonizar asaltos: banda delictual se disfrazaba como policías

Un cabo primero de Carabineros fue acusado de integrar una banda criminal que realizaba violentos asaltos y “quitadas de droga”, haciéndose pasar por funcionarios policiales.

De acuerdo a un reportaje de Chilevisión, el uniformado (identificado como Lucio Orellana Ibáñez) gestionaba licencias falsas para faltar al trabajo y poder participar en la comisión de delitos junto a sus cómplices.

Este caso se destapó cuando el 18 de enero en Peñalolén, cinco individuos arribaron a una casa en un furgón vestidos como Carabineros. Allí, los sujetos intentaron convencer al dueño de que se encontraban realizando un procedimiento policial. Sin embargo, el hombre no les creyó y terminó llamando a los Carabineros reales.

Después de que hiciera dicha llamada, los antisociales rápidamente huyeron del lugar, y de acuerdo al Ministerio Público, esto podría dar cuenta de que fueron alertados por los funcionarios de la institución.

A raíz de esta situación, Carabineros llegó al sitio e inició una persecución con el furgón en donde iban los falsos policías, quienes huyeron y dispararon tres veces contra los vehículos policiales. Tras ello, los hombres se dieron a la fuga y abandonaron el furgón. En su interior los investigadores hallaron armas, uniformes institucionales y dos teléfonos celulares. Uno de ellos era del cabo primero Lucio Orellana Ibáñez, funcionario activo de la subcomisaría de Requínoa, en la Región de O’Higgins.

En este marco, se dio a conocer que un día antes del intento de robo, el cabo primero intentó sacar una licencia médica para poder ser parte del asalto. No obstante, su solicitud se rechazó, lo cual él mismo comentó a uno de sus cómplices.

“Me fue mal con tu hermana compadre. Ninguno de los dos locos está tirando licencia a los Dipreca, está muy delicada la hu… Así que mañana voy a ir al Hoscar nomás, mañana temprano una vez que termine la pega y poder quedarme unos días para poder trabajar po”, expuso Orellana.

Actualmente, el Ministerio Público se encuentra investigando si hay más funcionarios activos que estarían involucrados en la banda, ya que los registros telefónicos apuntan a que tendrían acceso a información institucional sensible.

De hecho, durante la formalización, el fiscal Omar Mérida reveló una conversación en la cual los miembros de la agrupación reconocen haber reclutado a más carabineros. “Los locos han trabajado bien, no los tratamos como que vo soy paco, los tratamos como personas, como uno más de nosotros”, dice uno de los audios interceptados.