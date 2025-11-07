Vendían ranas, tortugas y patos congelados: las irregularidades por las que un supermercado chino fue clausurado en Santiago

La seremi de Salud de la RM detectó la venta de animales exóticos e incumplimientos sanitarios en diversos productos que ofrecía el supermercado chino.

Este viernes, la seremi de Salud de la Región Metropolitana clausuró un supermercado chino ubicado en la comuna de Santiago por el incumplimiento de varios requisitos sanitarios, como problemas con el etiquetado y venta de animales exóticos que se encuentran prohibidos en nuestro país.

Según explicó el seremi de Salud de la RM, Gonzalo Soto, esta determinación sobre el recinto que se ubica en calle Toesca, cerca de calle Unión Americana, se tomó en el marco de una fiscalización coordinada que realizaron con la Municipalidad de Santiago y la seremi de Seguridad.

En este contexto, la autoridad comentó que el lugar “no está cumpliendo con la normatividad sanitaria. En este caso no se pueden internar estos productos sin la autorización del SAG, tampoco la autoridad sanitaria. Por eso es que se han decomisado estos productos, van a quedar retenidos en este lugar porque están congelados”.

A lo que agregó: “Pueden transmitir eventualmente algún patógeno a la persona que lo pueda consumir posteriormente. Es un riesgo sanitario y por eso vamos a clausurar este lugar”.

Las irregularidades que llevaron a la seremi de Salud de la RM a clausurar supermercado chino

El seremi de Salud sostuvo que entre las irregularidades que se detectaron es que varios productos no tenían etiqueta. “No sabemos qué son, nadie del equipo técnico especialista en alimentos sabe lo que es”, expuso, señalando que estaban en otro idioma: “Hemos sido majaderos en decir que los productos se venden en español“.

Siguiendo en esa línea, cuestionó que “Muchos productos están sin ningún etiqueta. Había unos gansos y patos sin ninguna etiqueta y en ninguna bolsa, están incluso completos con las patas y uñas. Eso obviamente es una falta gravísima”.

Por otro lado, dijo que en el local se vendían tortugas, que incluso tenían sus vísceras. “No pueden ingresar con las vísceras, porque pueden transmitir parásitos, patógenos, bacterias, y afectar la salud de las personas. Y deben ser siempre faenados en un lugar autorizado en el país de origen”, manifestó.

En este sentido, enfatizó en la importancia de que los productos “ya sean gansos, pollos, patos, o cualquier producto exótico que sí están autorizados para internarse en nuestro país, cumplan con la normativa”.