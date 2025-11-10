Cumplió 10 días desaparecida en Malloa: qué es lo último que se sabe de Luz Espinoza Galaz

Familiares y la Municipalidad de Malloa pidieron ayuda para intentar ubicar a la mujer que permanece desaparecida desde el 31 de octubre.

Diez días desaparecida cumplió este lunes 10 de noviembre Luz Espinoza Galaz, a quien se le perdió el rastro en la comuna de Malloa, en la Región de O’Higgins, de acuerdo con lo informado por Fabian Espinoza, uno de sus tres hijos.

El hecho quedó al descubierto el pasado día 2 de este mes, cuando su sobrina, quien trabaja con ella en labores de aseo, no la encontró en su hogar cuando la fue a buscar.

De acuerdo con lo manifestado por el hombre en declaraciones a Meganoticias, su madre, de 55 años de edad, habría salido de su hogar de manera voluntaria.

Lo que se sabe de la mujer desaparecida en Malloa

Según recordó Fabián Espinoza, a su madre se le perdió la pista el 31 de octubre, por lo que “ya van 10 días de su desaparición, que es bastante extraña por cómo sucedió“.

“No hay un indicio de robo ni de agresión dentro del domicilio. Hasta el momento, no tenemos ninguna noticia de su paradero“, complementó.

Contó que en el hogar de su madre encontraron tanto dinero en efectivo como parte de sus documentos, pero tanto su teléfono celular como otros documentos no aparecieron en el lugar.

Las indagatorias en torno a la mujer desaparecida en Malloa las están llevando a cabo detectives de la Policía de Investigaciones (PDI).

De manera paralela, tanto los familiares como la Municipalidad de Malloa han realizado llamados a través de las redes sociales para que cualquier persona que tenga información de Luz Espinoza Galaz se comunique con ellos.