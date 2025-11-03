Caso Valentina Alarcón: el enigmático mensaje de WhatsApp que envió antes de desaparecer

Fue el padre la joven desaparecida quien dio a conocer el texto que envió cuando le quedaba poca batería en el teléfono.

Han pasado 10 días desde que se reportó la desaparición de Valentina Fernanda Alarcón Molina, de 26 años. La joven fue vista por última vez el sábado 25 de octubre, cuando salió de su casa en Puente Alto y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

De acuerdo al relato de su familia, Valentina tomó una micro del transporte público con dirección a la población Santo Tomás en la comuna de La Pintana, donde las cámaras la captaron por última vez en el sector de Caletera Acceso Sur con Batallón Chacabuco, en la población El Castillo.

“El último contacto (por WhatsApp) que tuvimos con ella fue tipo 22:00 horas, cuando se le iba a acabar la batería. (Dijo que) cargaba la batería y de ahí iba a retomar la conversación”, expresó el padre de la joven desaparecida a CHV Noticias.

“Todo fue tan repentino, llegó y salió. Nos había dicho a nosotros que no iba a salir, que quería estar en la casa e iba a ordenar su pieza, pero de un momento a otro simplemente se va (…) De repente sale con Tommy, nuestro perro, no sabemos qué habrá pasado exactamente en ese paseo, después ella regresa nuestro perro, agarra su teléfono y se va. Sale solo con un teléfono y un polerón negro”, explicó.

Aunque conservó la esperanza de que su hija volviera durante el domingo, eso no ocurrió. Ante esta situación, decidió presentar una denuncia por presunta desgracia, pero la búsqueda no fue iniciada.

“Lo que sabemos de ella es porque nosotros logramos ayudar en base a los vecinos, las cámaras. Impotencia porque lamentablemente perdimos casi tres días de diligencias”, lamentó.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), al momento de su desaparición Valentina Alarcón vestía una polera rosada, un polerón negro sin mangas, jeans negros y zapatillas negras con detalles blancos. Además, tiene tez clara, ojos verdes, cabello castaño oscuro, una estatura de 1,58 metros y presenta cicatrices en el pómulo y en el hombro izquierdo.